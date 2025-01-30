رئيس البرلمان الجزائري يلوّح بطرح قانون تجريم الاستعمار ردّا على الاستفزازات الفرنسية..ويصرّح: حان وقت الهجوم ـ (فيديو)

الجزائر ـ “القدس العربي”:
يبدو أن البرلمان الجزائري قد تلقى الضوء الأخضر لطرح مشروع قانون تجريم الاستعمار، بعد عقود من الأخذ والرد حول هذا الملف الشائك. ويأتي هذا القانون في حال تم تبنيه فعليا، في سياق الرد الجزائري على الحملات العدائية التي تواجهها البلاد في الأشهر الأخيرة، خاصة من قبل تيار اليمين المتطرف الذي وصلت بعض وجوهه للحكم في فرنسا.
وفي تصريحات لافتة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي لقناة الشروق، أن الوقت حان للتخلي عن موقع الدفاع والمبادرة بالهجوم دفاعا عن الجزائر، من خلال طرح قانون تجريم الاستعمار، باسم الشعب الجزائري حصرا لا باسم حزب أو كتلة، وذلك في سياق حديثه عن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الجزائر وفرنسا والتي أخذت أبعادا غير مسبوقة.
وأكد رئيس الغرفة الاولى للبرلمان، أنّ “الطريق بات مفتوحاً لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون”، على حد قوله. وتحدث هنا، عن وجود توافق بين السياسة الخارجية التي يحدد معالمها رئيس الجمهورية وبين الدبلوماسية البرلمانية التي أكد أنها لا تخرج عن الإطار العام الذي يتبناه الرئيس، وهو ما تجمع عليه كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفق تأكيده.
وعن مبررات طرح القانون، قال بوغالي “لا شكّ أنّ الحملات العدائية الفرنسية المتواصلة التي تهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجزائر، تستوجب طرح هذا القانون”، مبرزا ضرورة “الكف من البقاء في وضع الدفاع، فقد حان وقت الهجوم”. وشدّد الرجل الذي ينتمي للأغلبية الرئاسية، على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي جهة تحاول ضرب مصداقية الجزائر، قائلا “هذا البلد أمانة من الشهداء، ونحن مكلفون بالحفاظ عليه وصونه”.
واعتبر بوغالي أنّ الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق اللازمة لإثبات جرائم فرنسا، مبرزا أنّ “فرنسا لم تكن صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها”، كما أشار إلى أنّ “وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان (بباريس) استفزاز للشعب”.
وفي تعليقه على التصريحات الاستفزازية الفرنسية، خاصة من قبل وزير الداخلية اليميني، برونو روتايو، قال بوغالي إنّ “عدو الأمس ما زال يعتقد أن الجزائر مستعمرة، نحن أحرار وقراراتنا سيادية والاختيار دائماً للشعب”. ولفت المسؤول إلى أنّ “تقليص حصص فرنسا اقتصادياً وسياسة الند بالند أزعجتها، مما دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى خرجات دون المستوى”.
وسبق للبرلمان الجزائري وفق ما ذكر بوغالي، أن طرح قانون تجريم الاستعمار سنة 2006، كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أرادت فرنسا تبنيه سنة 2005 في ظل رئاسة جاك شيراك. لكن القانون الجزائري تم تعطيله بمبررات عدة، منها عدم الرغبة في الإضرار بالعلاقات مع فرنسا، وظل يستعمل من حين لآخر كورقة ضغط جزائرية كلما تأزمت العلاقات بين البلدين، لكن دون أي إرادة حقيقية في اعتماده.
وشهدت بدايات العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، محاولات لإحياء المشروع لكن دون جدوى. ففي شباط/ فبراير 2020، اقترح 50 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، مبادرة قانون لتجريم الاستعمار، تنص على “اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1930 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل”. وأشار مقترح القانون إلى أن أشد الجرائم خطورة، هي الإبادة الجماعية ، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”، مبرزا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
سبق للبرلمان الجزائري أن طرح قانون تجريم الاستعمار سنة 2006، كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أرادت فرنسا تبنيه سنة 2005 في ظل رئاسة جاك شيراك. لكن القانون الجزائري تم تعطيله بمبررات عدة، منها عدم الرغبة في الإضرار بالعلاقات مع فرنسا
واعتبر مقترح القانون أن مسؤولية الدولة الفرنسية قائمة عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال، ونص على أن “الشعب الجزائري تعرض إلى أبشع أنواع واخطر أنواع الجرائم خلال فترة الاحتلال، مازالت أثارها وتأثيراتها إلى يومنا هذا”. واعتمد أصحاب المبادرة على اعترافات عن تلك الأفعال والممارسات وردت عن مجرمي حرب فرنسيين، كانوا “يتباهون ويتفاخرون بجرائم إبادة قبائل بأكملها وحرق قرى ومداشر برمتها والقضاء على عائلات بأكملها بنسائها وأطفالها وشيوخها في جميع أنحاء البلاد”.
لكن هذا المقترح الذي صاغه الإسلاميون لم ير النور. وذكر النائب ناصر حمدادوش، عن حركة مجتمع السلم، حينها على صفحته الرسمية أن ثمة من يقوم بعرقلة تمرير القانون، متسائلا عن الغاية من إجهاض المبادرة الأخيرة الخامسة في مساعي نواب البرلمان، على الرغم من استيفائها كل الشروط القانونية، وإيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتلا ذلك سنة 2021 بعد انتخاب البرلمان الجديد، تقدم أكثر 100 نائب في المجلس الشعبي الوطني، بمقترح قانون لتجريم الاستعمار. وقام النائب بلخير زكريا بإيداع المشروع مندوبا عن أصحاب المبادرة، تزامنا مع ذكرى أول نوفمبر وهو تاريخ انطلاق الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي سنة 1954، لكن هذا المشروع أيضا بقي حبيس الأدراج.
ولعلّ ما يجعل الوقت مناسبا اليوم لتبني القانون، وفق مراقبين، تكرر نفس مشهد سنة 2005 عندما حاول البرلمان الفرنسي اعتماد قانون تمجيد الاستعمار، ولو بظروف مختلفة. فاليمين المتطرف الذي أصبح قوة سياسية كبرى في فرنسا، يتحدث اليوم بنفس خطاب تمجيد الاستعمار وذكر “إنجازاته” المزعومة، مع الإنكار التام لكل الجرائم التي ارتكبها بحق الجزائريين.
صرحت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، التي خدم والدها في جيش الاستعمار الفرنسي: “أستطيع أن أفهم أن الناس يريدون الحصول على الاستقلال، ولكن أعتقد أن القول بأن الاستعمار كان مأساة بالنسبة للجزائر ليس صحيحاً”
وفي آخر تصريحاتها، ذكرت مارين لوبان متزعمة حزب التجمع الوطني، أن “الاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن مأساة”. وقالت على قناة أل سي إي الاربعاء: “أستطيع أن أفهم أن الناس يريدون الحصول على الاستقلال، ولكن أعتقد أن القول بأن الاستعمار كان مأساة بالنسبة للجزائر ليس صحيحاً”. ورأت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزبها ( التجمع الوطني) في الجمعية الوطنية، والتي خدم والدها في الجيش خلال حرب الجزائر، أن “فرنسا قدمت للجزائر اقتصادياً، من حيث البنية التحتية، رأس المال الضروري لتمكينها من التطور والتحول إلى نرويج المغرب العربي”.
وكانت مارين لوبان، قد قالت في عام 2017 إن الاستعمار “جلب الكثير” إلى البلدان المعنية مثل الجزائر. وذكرت على وجه الخصوص “المستشفيات أو الطرق”. وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا: ماذا يفعل الشعب الجزائري الذي حصل على استقلاله بدلاً من العمل لبناء ثروة بلادهم؟.. يغادرون أو يفرون أو يذهبون، من بين أماكن أخرى، إلى فرنسا. وهذا يعتبر إعلاناً عن فشل الزعماء الجزائريين، وهو أمر فظيع”.
وينظر الجزائريون في عمومهم باحتقار لهذه التصريحات التي تحاول اللعب على مغالطة تاريخية، فالاستعمار الفرنسي شيّد بنى تحتية لخدمة المعمرين وليس الجزائريين الذي كانوا يرزحون تحت الجهل والفقر المدقع. وكان الرئيس الجزائري قد صرح في أكثر من مناسبة بأن الجزائر قدمت 5 ملايين و630 ألف شهيد خلال كامل الفترة الاستعمارية التي دامت 132 سنة، مكررا مطالباته لفرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر كاملة لبناء علاقات طبيعية.
فرنسا التي تتغنى بمبادئ الحرية و الإنسانية تتنكر لها لتؤكد أن ذلك ما هو إلا شعارا و ورقة تستخدم حسب المصلحة بكل صدق معالم كثيرة في الجزائر تشهد عن محارق لسكان المداشر و ابادات و قصف للقرى و تجارب نووية و مراكز تعذيب فظيعة مارستها فرنسا على الشعب الجزائري كيلو قرن و نصف
فرنسا فيها من المغاربيين أكثر من غيرهم ونحن فرانكفونيون والتعامل مع فرنسا شيء ضروري يا ناس و حتي أغلبية وزرائنا و نواب في البرلمانات لا يثقنون الا اللغة الفرنسية ومنهم من يحمل الجنسية الفرنسية خاصة المغاربة والجزائريون ولا داعي للإنكار كما أن لهم بعض الشقق في باريس او مدن إسبانية لهذا التعامل الدبلوماسي مع دول الجوار الشمالي لابد منه أما عن الاستعمار فقد مر زمانه وليس هناك دولة من معظم دول العالم لم تعاني منه و من كوارثه كالڤتنام وكامبوديا والهند والصين نفسها !
لا أدري لماذا يسلك الطرابيش سلوكا غريبا في كل ما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية خصزصا إذا كان الأمر يتعلق بقرارات للجزائر السيادية. ما زال البعض ينظر إلى الاستعمار الفرنسي ك “حضارة” و ليس ك “احتلال واستبداد و عنصرية” لم يفهم البعض الفرق بين مقاومة الاحتلال بالقوة و بين قبول الحماية. الجزائر حاربن طيلة 132 سنة و طردت قرنسا و لم تقبل أبدا بالخماية التي يتغنى بها البعض. الكرامة والسيادة لا تساوم.
لماذا التلويح فقط بطرح قانون تجريم الاستعمار ؟ ألم يكن من المفروض أن يحين وقت الهجوم منذ ما بعد 2 فيفري 2005 ؟ ، ثم أليس الهجوم أنفع طريقة للدفاع عن النفس وخاصة في اتجاه من لا يتعظون لا بالأخلاق ، لا بالقانون ولا بدروس الماضي ، ألم يُعرف الجنرال جياب الاستعمار بأنه تلميذ غبي لا يستوعب الدروس ؟ ، هل كانت فرنسا الاستعمارية ستنسحب مهزومة من الجزائر لولا هجوم الأحرار ؟ ، هل البرلمان الفرنسي أقر قانون “تمجيد الاستعمار” بتاريخ 2 فيفري 2005 ، ردّا على الاستفزازات ؟ ، بل هل كانت هناك استفزازات أصلا ضد فرنسا في عهد “العصابة” ؟
قانون جيد جدا ..بموجبه ستعيد الجزائر الفرنسية جميع الأراضي التي تستعمرها إلى البلدان المجاورة لها و التي اقتطعتها فرنسا في فترة استعمارها للجزائر الحرة الابية… ما أروع المبادئ
أكبر عقاب لفرنسا هو إنتخابات حرة ونزيهة ونظيفة في الجزائر يختار عبرها الشعب الجزائري ممثليه بكل سيادة واستقلال ، ما دون ذلك فكمن يرقم على الماء .
الشعب الجزائري قد قال كلمته في إنتخابات ديسمبر 2019 وانتهى الامر واذا لم تقتنع بهذا الاختيار فأنت من الجماعة المطالبة بمرحلة انتقالية التي كان ينادي بها سعيد سعدي وجماعته لكي يختلط الحالة بالنابل وهنا ستتدخل فرنسا الخبيثة بإسم حماية مصالحها بالجزائر تحت غطاءا أمميا مثلما حدث في ليبيا .
إلى جبور.
لمادا تحاول تغطية الشمس بالغربال؟؟؟؟
الكل يعرف كيف مرت الانتخابات الهزيلة التي لم يصدقها حتى الرءيس المعين نفسه.
الانتخابات في الأنظمة العسكرية أبعد ما يكون من ان تكون نزيهة.
الشعب يريد دولة مدنية ديمقراطية وليس حكم العسكر
تقول يا سي جبور أن الشعب الجزائري قال كلمته في سنة 2019… لكن آخر انتخابات رئاسية جرت في سنة 2024… و الجميع عاين أنها كانت بعيدة عن الشفافية.
تحريك أي ملف يضر بمصالح فرنسا في الجزائر، متوقف على مدى قوة حزب فرنسا في الإدارة الجزائرية!.
تم تحريك ملف تجريم الاستعمار الفرنسي، وحرك ملف الجرائم النووية في الصحراء الكبرى الجزائرية، وملف سيطرة اللغة الفرنسية في الإدارة الجزائرية رغم دستورية اللغة العربية!، وحرك ملف مجازر عام 1945…. الخ.
كل هذه الملفات وغيرها كثر فشلت!، لأن حزب فرنسا أيامها كان متمفصل في الإدارة الجزائرية ومسيطر على مراكز صنع القرار!.
الآن، ولكي تنجح عملية تحريك هذه الملفات وغيرها وخاصة ملف تطبيق قانون اللغة العربية الذي جمد عام 1994 في آخر لحظة والذي يرعب فرنسا!، لابد من حساب رد فعل هؤلاء وتاثيرهم في صنع القرار!.
السبب الوحيد والاوحد لعدم فرض تجريم الاستعمار هو الرفض القطعي الذي كان يفرضه الرئيس الراحل بوتفليقة الذي كان يغازل فرنسا حتى ترضى عليه وتؤيده في منصبه كرئيس للجزائر.
الى عبد القادر : الجزائر نظامها مدني وليس عسكري وهذا منذ 1962 وإلى يومنا هذا الذي يحكم في الجزائر هو الشعب أما الجيش فمهامه هو حماية البلاد و العباد من الخوانة والارهابين واعدء الجزائر .
جيش شعب خاوة خاوة وليسقط الخوانة.
إبن بيلا عسكري سابق شارك في الحرب العالمية الثانية مع الجيش الفرنسي. بومدين عقيد انقلب على إبن بيلا. الشاذلي بن جديد عقيد وقائد لاهم منطقة عسكرية في عهد بومدين. الأمين زروال جنرال وقائد لسلاح المدرعات. عبد العزيز بوتفليقة يحمل رتبة رائد في جيش التحرير. تبون جاء به قائد صالح وهو فريق في الجيش.فمن هو المدني في هؤلاء في رأيك.