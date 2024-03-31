الرئيس الجزائري محذرا الإمارات: نطلب لهم الهداية وللصبر حدود- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تحذير لدولة الإمارات، دون أن يذكرها بالاسم، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تعتبرهم أشقاء، لكنها ترفض تصرفاتهم في دول الجوار. وتعدّ المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر عن الإمارات التي كانت خلال الأشهر الأخيرة مثار انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي.
وجاء كلام الرئيس الجزائري بمناسبة لقائه الدوري مع الصحافة الجزائرية، بعد أن طُرح عليه سؤال حول اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي تم فيه توجيه رسالة إلى “بلد عربي شقيق” بالكف عن “التصرفات العدائية”. وكان هذا الاجتماع وفق إجماع السياسيين والمحللين، يتحدث عن دور الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد تسجيل مواقف شخصيات محسوبة على السلطة قبل ذلك، هاجمت بشدة الإمارات وحديث وسائل إعلام عمومية عن الدور الإماراتي في الساحل.
وفي حديثه، بدا الرئيس الجزائري مباشرا في توجيه أصابع الاتهام للإمارات، في إشعال نار الفتنة في جوار الجزائر ومحيطها، قائلا: “في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان. نحن لا نكن عداوة لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل وإلى الجزائري والجزائرية. نتمنى أن نعيش سلميا مع الجميع ومن يتبلى علينا فللصبر حدود”.
بدا الرئيس الجزائري مباشرا في توجيه أصابع الاتهام للإمارات، في إشعال نار الفتنة في جوار الجزائر ومحيطها
وأضاف تبون: “لا زلنا لم نمض بكلام فيه عنف مع هؤلاء الناس. نعتبرهم أشقاء ونطلب لهم الهداية لأن تصرفاتهم ليست منطقية. يبدو لي أنه قد أخذتهم العزة بالإثم.. يقولون كيف لهؤلاء (الجزائر) لم يتنازلوا. الجزائر لن تركع. ليتهم يأخذون العبرة من الدول العظمى التي تحترمنا كثيرا ونحترمها وقرارنا محترم عندها. إذا أردت أن تفرض تصرفاتك التي تطبقها على أناس آخرين علينا، فأنت مخطئ كثيرا. نحن 5 ملايين و630 ألف شهيد ماتوا على هذه البلاد واقترب إذا شئت”.
من جانب آخر، نفى الرئيس الجزائري أن يكون مشروع التكتل المغاربي الذي أعلنت عنه الجزائر مع تونس وليبيا وموريتانيا موجها ضد أي دولة في إشارة للمغرب. وأوضح أنه “انطلاقًا من الفراغ الموجود حاليًا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك”، تقرر “عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع”. وأعرب في هذا السياق عن “أمله في أن يكون هذا الفضاء بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الأمور التي تهمها، خاصة وأننا نتقاسم تقريبًا نفس الإشكالات”، مشددا على أن “هذا التكتل غير موجه ضد أي دولة أخرى، فالباب مفتوح أمام دول المنطقة”، لأنه من “غير المقبول” عزل أي طرف.
وحول قضية الصحراء الغربية، أكد تبون أنها “قضية عادلة في حد ذاتها وموجودة على طاولة الأمم المتحدة”، مبرزا أن حلها “غير موجه ضد أشقائنا في المغرب أو غيرهم، إنما هي قضية تصفية استعمار”، ومضيفًا بالقول إنه “لو نستعمل العقل بدلًا من التهديد والقوة سنصل إلى حل”.
وبخصوص موضوع الساحل الشائك، قال تبون إن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على مالي والنيجر وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”. وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء “وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة للطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية”.
وأبرز أنه إذا رفضت الأطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددًا التأكيد على أن الجزائر لم تكن يومًا دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان “وإنما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”، مذكرًا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول، بالإضافة إلى مجالات التكوين في الجيش والطلبة وغيرها.
نفى الرئيس الجزائري أن يكون مشروع التكتل المغاربي الذي أعلنت عنه الجزائر مع تونس وليبيا وموريتانيا موجها ضد أي دولة
وعاد الرئيس تبون ليشدد على أن الجزائر “تقدم خدماتها لجيرانها دون أن تمن عليهم فهذا بالنسبة لها واجب تجاه أشقائها”، غير أنه لفت إلى أن “الإنسان العاقل يمكن أن يستوعب خطورة التدخل الأجنبي وإلى أين قد يوصل على الرغم من أنه لا يمكننا فرض أو لوم أشقائنا على اختياراتهم، غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن أي تدخل أجنبي في المنطقة يزيد من صعوبة إيجاد الحل”.
وتابع يقول: “إنني أشهد أن الجزائر لم تكن لديها أي أطماع أو تمارس الضغط على الأشقاء في مالي، فالجزائر ارتأت أن الصلح والمصالحة الوطنية بين الأطراف في هذا البلد هو الحل الوحيد”، مبرزا أن الجزائر في إطار مساعيها ذهبت إلى أقصى مدى “في الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي وإلى يومنا هذا لا تزال تعمل في هذا الاتجاه”. ولفت إلى أن هناك أطرافا تريد تطبيق أجنداتها في المنطقة، معيدًا التأكيد على أن “الجزائر لم تمثل في يوم من الأيام أي خطر على جيرانها”.
وأبدى الرئيس في الأخير أمله في أن تتمكن هذه الدول من حل مشاكلها والتغلب على ظاهرة الإرهاب لديها، مبديًا دائماً استعداد الجزائر لدعمها في كل الظروف وفي إطار حسن الجوار.
وبشأن العلاقة مع فرنسا، جدد تبون تأكيده على التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة. وقال ردا على سؤال بخصوص زيارته إلى فرنسا المعلن عنها نهاية أيلول/سبتمبر: “الزيارة لا تزال قائمة ولقائي مع الرئيس ماكرون هو موعد مع التاريخ وسننظر إلى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا”، مضيفا “نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات” بين البلدين.
وتابع الرئيس أن هناك “فريقا يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب ازاء شهدائنا الابرار”، سواء تعلق الامر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة. وفي ذات السياق، نوه تبون بـ”العمل الايجابي الذي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية باعترافها بالجريمة التي اقترفها موريس بابون في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961″، مؤكدا أن هذا الاعتراف يعد “خطوة ايجابية”.
وبخصوص الوضع الداخلي والجدل المثار على إعلان تنظيم الرئاسيات المسبقة، قال تبون: “الأسباب تقنية محضة، لا تؤثر على الانتخابات أو سيرورتها”، فضلا عن أن “شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية، فمن المعلوم أنه في 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة)، تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل، عبد القادر بن صالح، مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات، غير أنه لم يكن بالإمكان اجراؤها حينها، ليتم بعدها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى”. واسترسل الرجل الأول في الجزائر “ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، والباقي كله فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا”.
وحول من يربط قرار الرئاسيات المسبقة بوجود أزمة في أعلى هرم السلطة وحديث البعض عن مغادرة وشيكة للرئيس تبون للسلطة، رد الرئيس بالقول: “هؤلاء أشخاص في قلوبهم مرض”، وهم “سيواصلون سعيهم لزعزعة استقرار البلاد بنشرهم للإشاعات”. وتابع في السياق ذاته: “ما يصدر عن هؤلاء أمر طبيعي، فهم لم يستوعبوا الدروس التي لقنها لهم الجزائريون الذين يتحلون بالضمير وحبهم المخلص للوطن”. أما عن ترشحه للرئاسيات المقبلة، فتحفظ الرئيس عن الرد، مكتفيا بالقول “أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للإجابة على ذلك، فلا يزال هناك برنامج أواصل حاليا في تنفيذه”، حتى وإن أعطى بعض الإشارات التي تفيد بترجيح ترشحه مثل وعوده بمواصلة رفع الأجور خلال سنوات 2026 و2027.
تطبيع الإمارات العربية مع الكيان الصهيوني مرفوض ومدان من شريحة واسعة من الجمهور العربي، لكن هذا يجب أن لا ينسينا أن دولة الإمارات ساهمت مساهمة كبيرة وفعالة في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ولعل هذا موقف قومي عروبي يحسب لها.
وإذا كانت الإمارات تريد تطوير علاقاتها وتمتينها مع بعض دول المغرب العربي بتقديم دعم مالي لها، وإنجاز مشاريع استثمارية فيها فأين المشكل في ذلك؟
لا يمكن لأبوظبي أن تجبر أي دولة عربية أو غير عربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذا كانت تلكم الدولة تعارض التطبيع. فلماذا يتحسس البعض من حضورها في المنطقة، علما بأن لها مشاريع في دولته؟؟
ليست الإمارات من أعادت سوريا إلى الجامعة العربية بل الجزائر بعد جهود ديبلوماسية استغرقت 3 سنوات. الإمارات قفزت لتستغل اللقطة
الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها بسوريا وظلت سفارتنا مفتوحة في ظل الأزمة ….والجزائر من سعت لإرجاع سوريا لمقعدها بالجامعة العربية في قمة الجزائر مارس 2022 وهذا كان سببا سيعصف بعقد القمة بسبب رفض دول الخليج ..فتم تأجيل القمة مرتين في نفس العام …بعد أن ازاحت الجزائر 🇩🇿 مشروع ارجاع سوريا وتم عقد القمة في نوفمبر … بالمقابل بعد فقط 6 أشهر بالضبط في مارس 2023 السعودية تعقد قمة عربية وتستدعي بشار الأسد شخصيا …يعني دول الخليج لم يريدوا للجزائر ان تنال شرف القرار التاريخي بعد الازمة السورية بارجاعها وبداية انفراج الأزمة في ظل البيت العربي ..الشي قد يتسجل في تاريخ ذهنية السوريين وكل مواطن عربي حر وشريف
عندما تتدخل فرنسا او روسيا او امريكا في منطقة الساحل الافريقي لا نسمع رفضا لذلك لكن عندما تتحرك دولة او دول عربية في هذه المنطقة تقوم القيامة ؟
ان القادم سيحمل الجديد تماما فالافارقة بالاحرى الدول الافريقية يبدو انها قد أقلت مؤخرا قطار السرعة القصوى..تي جي في…
أسئلة في انتظار اجوبة…
لكن الامارات تدعم الفتنة والحروب في كل مناطق النزاع والتطبيع مع الصهاينة بأوامر صهيوامربكية …فهي اداة في يد الامربكان والصهاينة بهدف تزعم العرب.
مشاريع و استثمارات الإمارات العربية المتحدة موجودة داخل كل الدول العربية بما في ذلك الجزائر. إلياس الامارات العربية المتحدة من يصين و يدير الموانئ الجزائرية.
الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد لا ترضى لدول الجوار الفتنة او التدخل في شؤونها بل تريد تقديم الدعم لها والدفاع عنها
السؤال هو لماذا تتفاذى الجزاءر تسمية الامارات اذا كانت هذه الاخيرة تقوم بأعمال عداءية ضدها و تهدد امنها القومي؟! دبلوماسيا عادة في مثل هذه الوضعية تقوم الدولة باستدعاء سفير الدولة المعنية وتضع امامه التهم والدلاءل على تورط دولته وتطالبه بتوضيحات وإن لم تكن اجوبته مقنعة ولم تتراجع الدولة المعنية عن غيها يتم طرد السفير واستدعاء سفيرها في الدولة الاخرى!! هل تخشى الجزاءر الامارات؟
أتمنى أن يتفضَّل الإعلام الجزائري ويقدم للرأي العام العربي والإسلامي ما هي التجاوزات والخطايا التي تقترفها دولة الإمارات العربية ضد الجزائر.
نريد أن نعرفها ونتبيّن منها بالتحديد والتفصيل، حتى نتمكن من استيعابها وفهمها ونفق بالتالي إلى جانب الجزائر. ونعتبر أن هنالك ما يبرر قولها إن لصبرها عن أبوظبي حدودا،
فللحقيقة نحن لحد الساعة لا نقرأ ولا نسمع بخصوص هذا الموضوع إلا عموميات، لا نخرج منها بمعلومات مضبوطة وواضحة…
يا عابر
ليس كل ما يعرف يقال
هناك أكور مخابراتية خطيرة جدآ لن تجدها في الجرائد ولن تكتبها الجرائد ولا المواقع الاخبارية
خوفا من فتنة كبيرة جدا ممكن تعصف بشعوب المنطقة..
الأمر متروك لك أن تتعلم وتثف نفسك
تجاوزات الامارات عديدة ومعروفة لدى كل العالم.
فهي الراعية التطبيع.
فهي الممولة للإرهاب في سوريا العراق السودان ليبيا إثيوبيا و و و.
فهي التي تدعم المغرب ماديا وسياسيا لمواجهة ومحاولة اضعاف استقرار الجزائر.
فهي التي تملك مصانع ضخمة لانتاخ المهلوسات في ليبيا .
ممكن انت لست متابع للأحداث ..
روح ابحث عن …رفض بريطانيا استثمارات إماراتية لأنها خطر على أمنها القومي ..
روح ابحث عن شكوى السودان لمحلس الأمن الدولي بالامارات وتمويلها لميليشيات المسلحة التي تقاتل في السودان..
روح ابحث عن تقرير تلفزي في التلفزة الحكومية العمانية عن ضبط شبكة تجسس تابعة لجهاز الأمن الاماراتي بسلطنة عمان …الخ الخ …
ابحث راح تشوف العجب ..العالم كلو فائق بيهم
أسباب تامر الإمارات على الجزائر:
1 الجزائر أوقفت قطار التطبيع خاصة بعد خطاب تبون الشهير عن الهرولة
2 عدم خضوع الجزائر للاغراءات المالية الإماراتية
3 الدور الإماراتي المشبوه لاضعاف الدول العربية المركزية خاصة تغيير الحكم في مصر و اشعال فتيل الحرب في السودان و دعم خليفة حفتر لتمزيق ليبيا ضد الحكومة الشرعية و دعم انقلابات دول الساحل في افريقيا و دفعها لمعادات الجزائر
4 الضغط على موريتانيا للتطبيع
5 الضغط على تونس للابتعاد عن الجزائر
6العمل على تركيع الجزائر بكل الوسائل من خلال محاصرتها و استهداف جوارها و حلفائها
7نظرة الإمارات للجزائر بأنها العقبة الأخيرة لتتمكن من المنطقة العربية و اخضاعها للخطط المستقبلية لصانع القرار العالمي وفق خريطة طريق تقوم على تصفية القضية الفلسطينية
8 استغلال الخلاف المغربي الجزائري حول مشكلة الصحراء الغربية لإشعال فتيل الحرب.
و في الأخير يتأكد لنآ أن الإمارات لم تستخلص دروس التاريخ بأن الجزائر دولة عصية على القوى العظمى التي حاولت قبلها فما بالك بدولة …..
الجزائر قوية بشعبها و جيشها و قائدها و ستبقى صوت الحق إلى أن يرث الله الأرض و من عليها
بعض المعلقين يدافعون عن الإمارات بقولهم الامارات إستثمرت في كثير من الدول العربية وبعض المعلقين يدافعون عن الإمارات بحسن نية
ولكن هناك حقائق مفجعة لم ولن تعرفونها يا معلقين
الإمارات ولا مرة إستثمرت فلس واحد دون مقابل وللأسف الشديد المقابل هو تحطيم وتكسير وتفتيت بعض الدول..
آخرها وكلنا قرأنا في هذه الجريمة بعض اتباع دويلة الإمارات يهددون تونس ويسمون المدن التي يستولون عليها
منذ متى منا نسمع هكذا كلام مقزز لولا الدعم الإماراتي بعض الجراثيم والفيروسات..
التي زرعتهم في السودان وليبيا ومالي والنيجر وتشاد وكثير من الدول الهشة التي وجدت فيها الإمارات البيئة المناسبة لغرس الشيطان وجعلها تعاني الويلات…
حتى فلسطين الحريخة لم تسلم من بطش الشيطان وهو دويلة الإمارات..
حسبي الله ونعم الوكيل في من يطعن هذه الأمة
لمن يطلب الدليل على ان الإمارات هي فيروس ينهش جسد الأمة
فيروس يحارب أشراف هذه الأمة
أقول ليس كل مايعرف يقال و يكتب في الجرائد هناك عمل مخابراتي يسيطر على العالم بأسره
الناس المثقفة والعارفة بخبابا الأمة تعرف جيدا من هو الشريف ومن هو الخائن
وقعت الإمارات والجزائر، خلال شهر فبراير 2023، خمس مذكرات تفاهم للتعاون خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولتين.👍👍👍
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن التعاون الاقتصادي أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات الأخوية بين البلدين، و زادت التجارة غير النفطية بين الجانبين من 701 مليون دولار عام 2020 إلى نحو 800 مليون دولار مع نهاية عام 2022،و نمواً بنسبة 14 في المئة، ونتطلع إلى العمل بجهود مشتركة خلال المرحلة المقبلة،لرفع تبادلاتنا التجارية فوق مستوى مليار دولار المسجل عام 2019.👍👍👍
من جانبه أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زاغدار تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من القطاعات كالمناجم وريادة الأعمال، والاستفادة من التجربة الإماراتية في المجالين المالي والمصرفي وتأسيس شراكة صناعية وتكنولوجية واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.👍👍👍