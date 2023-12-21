رئيس الجزائر: تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي ألمت بمولودية البيض- (تغريدة)

الجزائر: أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن حزنه وألمه لحادث السير الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض الناشط بدوري المحترفين الكرة القدم وخلف وفاة حارس والمدرب المساعد للفريق والسائق.

وكتب تبون في حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا): ” تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة، التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزي كل محبي الفريق”.

تلقيت بألم و أسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيّض. و أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 20, 2023

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الأربعاء، تأجيل كل المباريات لكل الأقسام والفئات المقررة لنهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، على خلفية وفاة 3 أعضاء من نادي مولودية البيض الناشط بدوري المحترفين في حادث سير.

كما أعلن الاتحاد عن تأجيل حفل سحب قرعة الدور الأول من مسابقة كأس الجزائر الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل .

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد نعى زكرياء بوزياني، وخالد مفتاح، وهما على التوالي حارس مرمى والمدرب المساعد لنادي مولودية البيض اللذين توفيا في حادث سير تعرضت له حافلة الفريق مساء الأربعاء، بمنطقة السوقر بولاية تيارت غربي الجزائر.

وأعلن الاتحاد الجزائري وفاة سائق الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة تيزي وزو استعدادا لمباراة الفريق ضد مضيفه شبيبة القبائل غدا الجمعة، ضمن المرحلةالـ 11 من مسابقة دوري المحترفين.

ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث، مقدما تعازيه للفريق ولعائلات الضحايا، لكن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني كشف أن الحادث جاء إثر انقلاب حافلة الفريق بالطريق بين بلدتي السوقر وسي عبد الغني، وأسفر عن 3 وفيات وإصابة 8 أشخاص بجروح.

(د ب أ)