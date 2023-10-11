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رئيس الجزائر يبحث مع المستشار الألماني مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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الجزائر: بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية منها مستجدات الشرق الأوسط.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن تبون تلقى مكالمة هاتفية من شولتس، جرى خلالها “تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة”.

وكشفت الرئاسة أن الطرفين”تطرقا إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين، لا سيما الوضع في القارة الأوروبية، ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل”.

(د ب أ)

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