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رئيس الجزائر يزور قطر السبت والأحد- (تدوينة)

منذ 26 دقيقة

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الجزائر:  يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة عمل إلى دولة قطر غداً السبت وبعد غد الأحد، تسبق زيارته المرتقبة إلى الصين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب مساء اليوم الجمعة إن تبون، سيلتقي  أخاه  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتشهد العلاقات الجزائرية القطرية انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة ميزته الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى.

يذكر ان الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة إلى الصين ابتداء من الاثنين المقبل، وتدخل في إطار “تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي، بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني” حسب بيان سابق للرئاسة الجزائرية.

وسبق لـ تبون، التي ترغب بلاده في الانضمام إلى مجموعة “البريكس” ان زار روسيا منتصف الشهر الماضي.

(د ب أ)

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