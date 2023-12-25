رئيس الجزائر يعلن استرجاع أكثر من 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن الجزائر استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تتمثل في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.

وقال تبون، في خطاب للأمة ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه: إن “مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة (فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تمتد من 1999 إلى 2019)، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”، مؤكدا أن “عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.

(د ب أ)