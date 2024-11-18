رئيس الجزائر يجري تعديلا حكوميا: تجديد الثقة برئيس الوزراء وتعيين رئيس الأركان وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع – (فيديو)

الجزائر: قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم، إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا حكوميا جدد فيه الثقة في الوزير الأول (ريئس الوزراء) محمد النذير العرباوي، كما أبقى على وزيري الطاقة والخارجية.

وفي تطور لافت عيَّن تبون الفريق أول سعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع ـ (الذي يشغله تبون) ـ رئيسا لأركان الجـيش الجزائري.

ويأتي التغيير بعد ثلاثة أشهر منذ إعلان فوز الرئيس تبون بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات.

وفي وفت سابق قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون قبل استقالة الحكومة، وجدد الثقة بالمقابل في الوزير الأول محمد النذير العرباوي.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة أن تبون استقبل اليوم، الوزير الأول العرباوي، الذي قدم له استقالة الحكومة والتي قبلها”.

وذكرت الرئاسة أن تبون جدد الثقة في العرباوي، وأمره بمواصلة مهامه، وهو ما كان يعني أن تعديلا وزاريا سيترتب عن ذلك.

وكان تبون، صرح في وقت سابق، بأنه سيجري تعديلا حكوميا بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة 2025، وهو الأمر الذي حدث فعلا قبل أيام.

(وكالات)