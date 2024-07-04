سياسة | عربي | المغرب العربي

رئيس الجزائر يقلد رئيس أركان الجيش وسام الشجاعة

4 - يوليو - 2024

حجم الخط
5

 الجزائر: قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، وسام الشجاعة.

وأشرف تبون، على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، كما قلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء، ورتبة عميد لمجموعة من العقداء، ورتبة عقيد لمجموعة من المقدمين.

وأعرب الفريق أول سعيد شنقريحة، عن امتنانه للرئيس تبون، على إشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش، مؤكدا أن “الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول لعبيبي عبدالعالي:
    يوليو 4, 2024 الساعة 3:42 م

    شجاع و مغوار ككل رؤساء اركان جيوشنا العربية من المحيط الى الخليج…جيوش بالٱلاف المؤلفة من فيالق العساكر و الجند..و عتاد لا يعد و لا يحصى من الطائرات و القاذائف و السفن و البوارج و الغواصات و الدبابات و القذافى…و لا تستطيع مجتمعة تحرير غزة و مساحتها تساوي أقل من 0.00001 من مساحة الوطن العربي..و لا هضبة الجولان و مساحتها لا تذكر..و لا مزارع شبعا و طولها و عرضها و كلها أقل من أن تقطع في في دقيقة أو أقل ….و ميزانيات ضخمة بالملايير من الدولارات تكدس السلاح حتى يصدأ…

    رد
    1. يقول الكروي داود النرويج:
      يوليو 4, 2024 الساعة 3:53 م

      صدقت

    2. يقول ابو الجن حبيبي:
      يوليو 4, 2024 الساعة 3:56 م

      علي الأقل لم يضع يده في يد الصهاينة ويزور المحتل

  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 4, 2024 الساعة 4:02 م

    بعد كل ملحمة ونصر!

    رد
  3. يقول ريفي:
    يوليو 5, 2024 الساعة 9:14 ص

    كان في حرب اكتوبر وقام بتأديب شارون وقد كتب كتاب حول صدمته من الجيش الجزائري

    رد

أخبار ذات صلة

الجزائر: رئيس حركة محسوبة على “الإخوان المسلمين” يترشح للانتخابات الرئاسية
25 - مايو - 2024
لقاء الرئيس الجزائري بالأحزاب: دعوات لإعادة النظر في ملف الحريات قبل الرئاسيات
22 - مايو - 2024
الرئيس الجزائري محذرا الإمارات: نطلب لهم الهداية وللصبر حدود- (فيديو)
31 - مارس - 2024
في “خطوة مفاجئة”..تبون يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في انتظار موقفه من الترشح لولاية ثانية- (فيديو)
21 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية