رئيس الجزائر يقلد رئيس أركان الجيش وسام الشجاعة

الجزائر: قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، وسام الشجاعة.

وأشرف تبون، على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، كما قلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء، ورتبة عميد لمجموعة من العقداء، ورتبة عقيد لمجموعة من المقدمين.

وأعرب الفريق أول سعيد شنقريحة، عن امتنانه للرئيس تبون، على إشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش، مؤكدا أن “الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية”.

(د ب أ)