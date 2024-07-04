رئيس الجزائر يقلد رئيس أركان الجيش وسام الشجاعة

الجزائر: قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، وسام الشجاعة.
وأشرف تبون، على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، كما قلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء، ورتبة عميد لمجموعة من العقداء، ورتبة عقيد لمجموعة من المقدمين.
وأعرب الفريق أول سعيد شنقريحة، عن امتنانه للرئيس تبون، على إشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش، مؤكدا أن “الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية”.
(د ب أ)
شجاع و مغوار ككل رؤساء اركان جيوشنا العربية من المحيط الى الخليج…جيوش بالٱلاف المؤلفة من فيالق العساكر و الجند..و عتاد لا يعد و لا يحصى من الطائرات و القاذائف و السفن و البوارج و الغواصات و الدبابات و القذافى…و لا تستطيع مجتمعة تحرير غزة و مساحتها تساوي أقل من 0.00001 من مساحة الوطن العربي..و لا هضبة الجولان و مساحتها لا تذكر..و لا مزارع شبعا و طولها و عرضها و كلها أقل من أن تقطع في في دقيقة أو أقل ….و ميزانيات ضخمة بالملايير من الدولارات تكدس السلاح حتى يصدأ…
صدقت
علي الأقل لم يضع يده في يد الصهاينة ويزور المحتل
بعد كل ملحمة ونصر!
كان في حرب اكتوبر وقام بتأديب شارون وقد كتب كتاب حول صدمته من الجيش الجزائري