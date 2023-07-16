رئيس الجزائر يهنئ الرياضيين المتألقين في دورة الألعاب العربية

الجزائر: هنّأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرياضيين الجزائريين المتألقين في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي أسدل عليها الستار مساء السبت، بإقامة حفل الختام على ملعب الخامس من يوليو بالعاصمة الجزائرية.

واكتسحت الجزائر الدورة العربية بحصدها لـ253 منها 105 ذهبيات و76 فضية، و72 برونزية، وهم رقم غير مسبوق بتاريخ مشاركاتها بمختلف دورات الألعاب العربية.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له في حسابه على تويتر: “كل التقدير للنخبة الوطنية على أدائها الرفيع وتشريفها للجزائر خلال الألعاب العربية. وحلولها في المرتبة الأولى عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف: “تمنياتي لكم بالنجاح وإحراز تقدم أكبر بحول الله في المناسبات الرياضية الدولية المُرتقبة”.

(د ب أ)