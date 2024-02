رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو للاهتمام بوضع المدنيين في غزة

نيويورك: دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، مساء الجمعة، إلى الاهتمام بوضع المدنيين في قطاع غزة باسم الإنسانية.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس، تعليقا على الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال فرانسيس، إنه شعر بـ”الصدمة والقلق العميق” إزاء الأنباء المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة من قبل إسرائيل على رفح.

I am shocked & deeply dismayed by the news of an Israeli military offensive into the south of the #Gaza Strip.

I join the Secretary-General in pleading on behalf of the multitudes of innocent civilians with nowhere safe to go.

In the name of humanity, I demand that their…

