سياسة | دولي

رئيس الحكومة التركي الأسبق يطالب أردوغان بقطع النفط عن إسرائيل: أقبّل الغزيين الأشاوس من عيونهم- (فيديو)

20 - نوفمبر - 2023

صورة من الأرشيف لأحمد داود أوغلو

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لندن- “القدس العربي”: نشر رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أغلو على حسابه في منصة “إكس” خطاباً غاضباً له حول غزة، يطالب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع النفط عن إسرائيل بسبب حربها الدموية على غزة.

وبدأ أوغلو خطابه معلقاً على تصريحات أردوغان الأخيرة في زيارته لألمانيا، معلناً: “الآن سأقولها بشكل واضح؛ قال الرئيس في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني: “نحن لسنا مدينين لإسرائيل”. إنه يقول الحقيقة. أهنئك على موقفك الخطابي”.

ويتابع أوغلو: “ولكن إذا سأل أحد ما رئيس الجمهورية نفسه، السؤال التالي: ما دمنا لسنا مدينين، لماذا إذن شحنات البترول مستمرة من ميناء جيهان إلى إسرائيل؟ لماذا وقود الطيران الإسرائيلي يرسل من طرفنا، إذا كان الطعام الذي يتغذى به الجنود الإسرائيليون يرسل من طرفنا.. عار عليكم، يا للعار!”.

وذكّر داود أوغلو: “تقولون لو تركنا الحكم تسقط بغداد. لو تركنا الحكم تسقط القدس. لو تركنا الحكم تسقط غزة.. وعندما تسقط غزة لا تفعلون أي شيء.. هكذا؟!”.

وتابع: “يا أصدقاء، قلوبنا تنفطر، إن كنتم صادقين بالفعل، أوقفوا شحن النفط إلى إسرائيل الآن، لنمنع استخدام الطيران الإسرائيلي. النفط الذي يشحن من تركيا”.

وأضاف: “عندما تكون القضية هي القدس، عندما تكون القضية هي المسجد الأقصى، عندما تكون القضية هي غزة.. ونبقى ضحايا لحظوظ أنفسنا وأنانيّتنا، لن نستطيع الوقوف أمام الله يوم الحساب. الشعب المحتل من حقه أن يقاوم”. و”في حرب الأيام الستة احتلت إسرائيل كل الأراضي، كم مضى اليوم؟ إذا كان جيشهم الضخم لم يستطع احتلال غزة التي هي بحجم نصف يالوفا.. فأنا أقبل الغزيين الأشاوس من عيونهم، وأحضن قلوبهم”.

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  1. يقول فلسطيني:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 1:28 م

    داوود اوغلوا حليف الغرب والعلمانيين يحضر نفسه مثل قيس يعيد لانتخابات البلديه ويتاجر بنا .هذا البترول عراقي و اذري ومن يحق له قطعه الدول المالكه له وليست دول الممر ..ليس تبريرا..لكن لننظر بصد جيش مصر ونظامه منع اسباب الحياه من العبور لغزة من معبر سيادي مصري خالص وقبض 10 مليار وقرض البنك الدولي كان ممنوعا عنهم (2012 دخلت مساعدات و وزراء وتوقف القصف). دول عربيه تشحن الذخائر بطائرات امريكيه وعربيه من اراضيها لاسرائيل لقتلنا. ما يجري لغزة حلف ثلاث عالمي جيش الاحتلال اسلحه ودعم الغرب مصر وخلفها حلف التطبيع في اكبر تحالف ضد اصغر بقعه على الارض لتنفيذ صفقه القرن بالدماء كاخر فرصه لاراحه انظمة التطبيع والاحتلال والغرب من قضيتنا ويتفرغو لسحب خطوط التجاره العالميه (شرق اسيا الخليج موانع الاحتلال القريبه من غزة الى اوروبا وبالعكس) لا يمكن لدوله واحده مسليمه الوقوف ضد هذا الحلف الكبير وما قدمته تركيا خلال عقدين بما ينكمنها اكثر من دول عربيه

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