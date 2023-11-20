رئيس الحكومة التركي الأسبق يطالب أردوغان بقطع النفط عن إسرائيل: أقبّل الغزيين الأشاوس من عيونهم- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نشر رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أغلو على حسابه في منصة “إكس” خطاباً غاضباً له حول غزة، يطالب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع النفط عن إسرائيل بسبب حربها الدموية على غزة.

وبدأ أوغلو خطابه معلقاً على تصريحات أردوغان الأخيرة في زيارته لألمانيا، معلناً: “الآن سأقولها بشكل واضح؛ قال الرئيس في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني: “نحن لسنا مدينين لإسرائيل”. إنه يقول الحقيقة. أهنئك على موقفك الخطابي”.

"طالما لسنا مدينين لإسرائيل بشيء، فلماذا تستمر شحنات البترول من ميناء جيهان إلى حيفاء؟".. زعيم حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، يدعو الحكومة التركية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية لإسرائيل إسنادًا لغزة#غزة #فلسطين_الان #تركيا pic.twitter.com/xXn1TvWIpa — نون بوست (@NoonPost) November 20, 2023

ويتابع أوغلو: “ولكن إذا سأل أحد ما رئيس الجمهورية نفسه، السؤال التالي: ما دمنا لسنا مدينين، لماذا إذن شحنات البترول مستمرة من ميناء جيهان إلى إسرائيل؟ لماذا وقود الطيران الإسرائيلي يرسل من طرفنا، إذا كان الطعام الذي يتغذى به الجنود الإسرائيليون يرسل من طرفنا.. عار عليكم، يا للعار!”.

وذكّر داود أوغلو: “تقولون لو تركنا الحكم تسقط بغداد. لو تركنا الحكم تسقط القدس. لو تركنا الحكم تسقط غزة.. وعندما تسقط غزة لا تفعلون أي شيء.. هكذا؟!”.

وتابع: “يا أصدقاء، قلوبنا تنفطر، إن كنتم صادقين بالفعل، أوقفوا شحن النفط إلى إسرائيل الآن، لنمنع استخدام الطيران الإسرائيلي. النفط الذي يشحن من تركيا”.

وأضاف: “عندما تكون القضية هي القدس، عندما تكون القضية هي المسجد الأقصى، عندما تكون القضية هي غزة.. ونبقى ضحايا لحظوظ أنفسنا وأنانيّتنا، لن نستطيع الوقوف أمام الله يوم الحساب. الشعب المحتل من حقه أن يقاوم”. و”في حرب الأيام الستة احتلت إسرائيل كل الأراضي، كم مضى اليوم؟ إذا كان جيشهم الضخم لم يستطع احتلال غزة التي هي بحجم نصف يالوفا.. فأنا أقبل الغزيين الأشاوس من عيونهم، وأحضن قلوبهم”.