رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة للجزائر- (صور وفيديوهات)

تونس: وصل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الثلاثاء، إلى الجزائر في أول زيارة له إلى خارج البلاد منذ تعيينه في المنصب مطلع أغسطس/آب الماضي.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن “الحشاني والوفد الوزاري المرافق له، وصل ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر”.

وكان في استقبال الحشاني نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان والعديد من وزراء حكومته، وفق البيان.

وفي بيان منفصل سابق الثلاثاء، ذكرت الحكومة التونسية أن رئيسها يؤدي زيارة عمل إلى الشقيقة الجزائر على مدى يومين، على رأس وفد وزاري هام للمشاركة في أعمال اللجنة الكبرى المشتركة بين البلدين في دورتها 22.

وأضافت أن الحشاني “يشرف بهذه المناسبة رفقة نظيره الجزائري على افتتاح منتدى اقتصادي يضم رجال أعمال من البلدين”.

وانعقدت الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة للبلدين، في 9 مارس/آذار 2017 في تونس بدار الضيافة بقرطاج، وترأسها رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأول الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، وأفضت إلى التوقيع على 8 نصوص قانونية وبرامج ثنائية.

وفي الثاني من أغسطس الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها”.

والحناشي من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، وأتى تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.

(الأناضول)