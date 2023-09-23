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رئيس الحكومة التونسية “يتبرأ” من التحقيق مع رسام الكاريكاتير توفيق عمران- (تدوينة)

منذ 11 دقيقة

حسن سلمان
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 تونس – “القدس العربي”:

قالت رئاسة الحكومة التونسية إنه “لا علم لرئيس الحكومة أحمد الحشاني إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران، فلا هو (الحشاني) شاهد الصورة، ولا هو يعرف من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم”.

وأضافت، في بلاغ مساء الجمعة “وإن كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية/ تموز 2022 بفصله التاسع والأربعين”.

وتابع البلاغ “أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب”.

وكان توفيق عمران أكد السلطات التونسية أفرجت عنه بعد احتجازه والتحقيق معه لعدة ساعات على خلفية نشره على صفحته في موقع فيسبوك لرسوم ساخرة، اعتُبرت مسيئة لرئيس الحكومة، أحمد الحشاني.

وقال إن التحقيق كان في البداية حول توقيعه شيكا دون رصيد. وبعد نفيه كلياً لهذا الأمر، تغير موضوع التحقيق بشكل مفاجئ ليصبح حول الغاية من رسمه لكاريكاتير مسيء لرئيس الحكومة.

وأثار التحقيق مع عمران موجة استنكار واسعة داخل تونس وخارجها، حيث حذرت منظمات إعلامية وحقوقية من استهداف المبدعين وتراجع حرية التعبير في البلاد.

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