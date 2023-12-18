رئيس الحكومة المغربية الأسبق: المقاومة الإسلامية “شرف هذه الأمة” ونحن مغاربة مع حماس

الرباط- “القدس العربي”: قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، ورئيس الحكومة المغربية الأسبق، إن ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى إحياء القضية الفلسطينية نصا ومضمونا بعد أن كانت في طريقها نحو الموت والنهاية.

وأكد، في حديثه خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الحزب بمدينة مكناس، أن حماس شرف الأمة، وما قامت به في غزة منذ أول يوم انتصار كبير، وعلى الرغم من مرور 70 يوما على ما وقع، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يَنَل منها شيئا رغم كل ما وقع من جرائم في حقها وحق أهل غزة.

ووصف الأمين العام للحزب الإسلامي من يقولون “كلنا إسرائيليون” بـ “الخونة” وفق تعبيره، لافتا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون هناك رجل حر لا يُقدر المقاومة الفلسطينية ورجالها. وتابع القيادي الحزبي: “لسنا إسرائيليين، بل نحن مغاربة ومسلمون ومن أنصار حماس”، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث أن قضية فلسطين قضية واضحة حيث قامت دولة استعمارية باستعمار أرضها ثم منحت تلك الأراضي لعصابات صهيونية، كانت تود أن تشيد دولة لليهود المضطهدين في أوروبا، ومنذ ذلك التاريخ وأهل الأرض يقاومون من أجل الحرية والاستقلال، “نسمع الكثير من الأصوات الدولية التي تقول بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها، بناء على حدود أراضي 67 التي تم التوافق عليها، ووفق القانون الدولي”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لا يُصغي لأحد، بل يستمر في عمليات القتل والإرهاب والسرقة والاغتصاب”، مُنبِّها إلى أن “الصهاينة، وبهذه الطرق والجرائم التي يقومون بها، سيخرجون من غزة وفلسطين، ولن يبقى لهم وجود”.

وأضاف أمين عام الحزب الإسلامي المعارض أن “الصهاينة يَقتُلون الفلسطينيين وينسفون المنازل بأسلحة الدمار الشامل، ما دفع العالم الحر إلى الانتفاض على الاحتلال ورفض جرائمه”.

وأشار إلى أن هذه الجرائم يمارسها الاحتلال منذ البداية، حيث يقوم بقتل الفلسطينيين واستفزازهم بجميع الطرق وضَرَب الحصار على قطاع غزة، وغايته الكبرى هي تهجير جميع الفلسطينيين، وأن تكون فلسطين أرضا خالصة لليهود لوحدهم.

وعلاقة بالأنفاق، أبدى بن كيران عَجَبه تُجاه صبر أهالي غزة رغم كل ما لحق بأبنائهم وأهاليهم، ملتزمين الصمت والسرية ومعتزِّين بالمقاومة بعد خروجهم من تحت الأنقاض.

وخلص إلى أنهم يقبلون أن يقتل أطفالهم ونساؤهم ورجالهم لكن دون أن تمس كرامتهم الإنسانية وانتصارا للحرية والقيم والمبادئ.

وختم كلامه بالقول: “بدورنا كشعب مغربي وكحركة مناضلة، يجب أن نتضامن بشكل أكبر مع أهاليا في فلسطين عبر المشاركة في المسيرات المتضامنة والتنديدية بالعدوان على غزة، وتعريف المواطنين المغاربة بالقضية الفلسطينية وشرح أهمية دعم الفلسطينيين وقضيتهم والمقاومة والتضامن معهم”.