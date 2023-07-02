رئيس الدوما الروسي: المجتمع الروسي أظهر نضجه في مواجهة محاولة التمرد

موسكو: قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن المجتمع الروسي أظهر نضجه في مواجهة محاولة التمرد الذي شنه مؤسس “فاغنر” يفغيني بريغوجين في يومي 23 و24 حزيران/ يونيو الماضي، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز مكانته في البلاد وعلى الصعيد الدولي.

وأضاف فولودين، عبر تطبيق تليغرام، “من الواضح تماما أنه قد تم تسجيل يومي 23 و24 حزيران/ يونيو في تاريخ بلادنا باعتبارهما يومي وحدة وتوطيد المجتمع حول رئيسنا فلاديمير بوتين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال فولودين “بعد أن اجتاز المجتمع هذا الاختبار، أظهر نضجه. وخرج بوتين من هذا الوضع الصعب بعد أن عزز مواقفه في كل من البلاد والعالم”.

وأضاف فولودين أن الرئيس فعل كل شيء لمنع إراقة الدماء. كما أكد أن الوضع الصعب أظهر قوة الرئيس بين أفراد المجتمع المدني والقوات العسكرية.

كما أكد فولودين أنه على الرغم من نظام التعددية الحزبية في البلاد والقدرة على التعبير عن وجهات نظر متنوعة، لم يكن هناك شخص واحد يدعم التمرد.

وفي مساء يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي، قال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، عبر تليغرام، إن وحداته تعرضت للهجوم، واتهم بريغوجين وزير الدفاع سيرغي شويغو والجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، بعدم الكفاءة وحملهما كثرة الإخفاقات التي منيت بها القوات الروسية في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مزاعم بريغوجين كاذبة.

واحتلت مجموعة فاغنر الخاصة بشكل مؤقت مدينة روستوف الروسية بجنوب البلاد قبل أن تتجه صوب موسكو.

وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة الروسية، تراجع بريغوجين بشكل مفاجئ بعد وساطة أجراها رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو.

(د ب أ)