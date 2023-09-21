رئيس السنغال: الخيار العسكري لحل أزمة النيجر ما زال مطروحا

نواكشوط- “القدس العربي”:

قال الرئيس السنغالي مكي صال “إن الخيار العسكري الذي أقره رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا خلال قمتهم المنعقدة في أبوجا يوم العاشر أغسطس/ آب 2023، ما زال مطروحا على الطاولة”.

وقال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية الخميس “لقد قرر الرئيس النيجري بولا تينوبو الرئيس الدولي لمجموعة (إكواس)، بذل جهود دبلوماسية وأرسل مبعوثين إلى النيجر، ولن يتم اللجوء للحل العسكري إلا بعد استنفاد جميع الطرق الدبلوماسية، ونحن ننتظر من الرئيس تينوبو توضيحات حول ما توصلت له المحاولات الدبلوماسية لنحدد الخطوة الموالية”.

وأضاف “هناك قرار قائم يتعلق باستخدام التدخل العسكري في هذا الملف، لأنه من غير المقبول أن يبقى رئيس منتخب سجينا بإرادة انقلابيين، لكنني لا أعرف متى يكون ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه جنرالات النيجر مسارهم الانقلابي، وفيما أكد محامي رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم أنه قدم أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراح موكله واستعادة منصبه الذي أزاحه عنه الجيش في انقلاب أبيض في 26 تمّوز/ يوليو الماضي.