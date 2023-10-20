 رئيس الشركة المصنِّعة للطائرات المسيّرة التركية: مستعدون لتقديم 10 ملايين دولار لسكان غزة

إسطنبول: أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار” التركية لصناعات الطائرات المسيّرة، سلجوق بيرقدار، استعداد شركته لمساعدة سكان قطاع غزة بـ 280 مليون ليرة (نحو 10 ملايين دولار).

وعبر منصة “إكس” قال بيرقدار، الخميس: “قطاع غزة يشهد حالياً واحدة من أعنف المآسي في تاريخ البشرية”، في إشارة إلى الهجمات الجوية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأضاف: “إسرائيل تقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، وترتكب جرائم حرب من خلال قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة”.

ولفت إلى أن “أولئك الذين يدينون بهويتهم للكفاح ضد الإبادة الجماعية، يطالبون اليوم بحقوقهم من خلال اللجوء إلى الإبادة الجماعية”.

وشدد بيرقدار أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك، ويجب إحلال السلام والعدالة بشكل عاجل.

بيرقدار: أولئك الذين يدينون بهويتهم للكفاح ضد الإبادة الجماعية، يطالبون اليوم بحقوقهم من خلال اللجوء إلى الإبادة الجماعية

وقال: “نحن كشركة بايكار، مستعدون لتقديم 280 مليون ليرة مساعدة إنسانية لسكان غزة”.

ودعا بيرقدار الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف المجازر في غزة، معتبراً أن “السكوت عن هذه المجازر يعني المشاركة فيها”.

ولليوم الرابع عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)