رئيس الشيشان يتّهم ماسك بتعطيل سيارته “تسلا سايبرترك” عن بُعد- (فيديو)

موسكو: اتّهم الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا بتعطيل مركبته وهي من طراز “تسلا سايبرترك” عن بُعد والتي يقول إنه تلقاها منه كهدية في آب/ أغسطس.

وكان قاديروف الذي يحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ أكثر من 17 عاما، شارك مقطع فيديو في آب/ أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة “تسلا سايبرترك” مع مدفع رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

وكان قاديروف أعلن أن إيلون ماسك قدمها له فيما قال الأخير على منصة إكس إنها ادعاءات كاذبة.

رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، يوجه رسالة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد قيام الأخير بتعطيل سيارة "سايبر تراك" عن بعد عقب تزويدها بمدفع رشاش وإرسالها لجبهات العملية الخاصة.#ترند #فيديو #viral #اكسبلور #ماسك #قديروف pic.twitter.com/dTwRzuZitF — RT Arabic (@RTarabic) September 20, 2024

وقال في منشور على تلغرام: “أخيرا، عطّل ماسك مركبة تسلا سايبرترك عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطّلها عن بعد”.

وأشار إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية وأرسلت إلى أوكرانيا حيث “قدّمت أداء ممتازا”.

ويظهر رمضان قديروف (47 عاما) دعما غير مشروط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يؤكّد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.

(أ ف ب)