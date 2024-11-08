رئيس الفيدرالي الأمريكي: سأرفض أي طلب من ترامب بالاستقالة

واشنطن: قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مساء الخميس، إنه سيرفض أي طلب محتمل من الرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، بالاستقالة.

وردت تصريحات باول في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، ونتج عنه قرار بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.5 – 4.75 بالمئة.

ورد باول ردا على سؤال بشأن قبول طلب من ترامب بالاستقالة، بـ”لا”، مشيرا أن قانون الفيدرالي يمنع تدخل الرئيس في إقالة أو خفض رتبة رئيس الفيدرالي.

وفي أكثر من مناسبة، انتقد ترامب رئيس البنك الفيدرالي، وهو ما دفع عديد المسؤولين بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، بالدفاع عن الفيدرالي وجهود البنوك المركزية حول العالم.

وكان ترامب ألمح الشهر الماضي، بضرورة وجود سلطة للرئيس داخل الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر الذي يمنعه قانون الفيدرالي، ويؤكد على استقلالية المؤسسة بعيدا عن البيت الأبيض.

والخميس، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، في خفض هو الثاني على التوالي، بعد خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال الفيدرالي في بيان، الخميس، إن لجنة السوق المفتوحة قررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.5 – 4.75 بالمئة.

وفي سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس/ آذار 2020 عندما تفشت جائحة كورونا في ذلك الوقت.

(الأناضول)