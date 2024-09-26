رئيس “الكتائب اللبنانية” يدعو “حزب الله” لتسليم سلاحه إلى الجيش

بيروت- “القدس العربي”: في أول صوت معترض على الحرب القائمة بين إسرائيل و”حزب الله” بعد توسيع رقعة العدوان الإسرائيلي على كل لبنان، اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل “أن كل المبررات سقطت، وقد سمعنا كل سردية حزب الله ونريد أن نقول: لا يمكن لأي حزب أو رجل أن يتفرد بجر لبنان بأكمله إلى الحرب، فهذه الحرب ليست دفاعية بل هي حرب إسناد لدعم حماس”.

ودعا الجميّل في مؤتمر صحافي عقده في بكفيا الحزب “إلى وقف جبهة الإسناد وتسليم سلاحه وجنوده إلى الجيش اللبناني”، معتبراً “أن هذا ليس استسلامًا، ولكن حان وقت وحدة المسار مع الشعب اللبناني بدلاً من إيران أو “حماس” أو غيرهم”، لافتاً إلى “أن اللبنانيين وحدهم يدفعون الثمن”.

ورأى “أن الحرب أسقطت أي حجة لحزب الله بأن سلاحه يحمي اللبنانيين لا بل هو يجر الويلات على اللبنانيين”. وقال “كل لبناني يجب أن يكون مرتاحًا ومطمئناً، لذلك أوقفوا إراقة الدماء والقتل والدموع فحياة اللبنانيين وسلامتهم أهم بكثير وقرار وقف جبهة الإسناد يعني فصل المسارات والالتزام بالقرارات الدولية والدستور”. وكرّر “الدعوة إلى فتح مجلس النواب لمناقشة ما يحصل لتعود الدولة وتستلم زمام المبادرة وننتخب رئيسًا، لأن الشعب رهينة حزب الله من جهة ورهينة آلة الحرب الإسرائيلية من جهة أخرى، ونحن تحوّلنا لأكياس رمل ولا نقبل بأن تمر الأمور هكذا”.

في مؤتمر صحفي: الحرب ليست قدرًا بل قرار وندعو ح*ب الله إلى وقف جبهة الإسناد والعودة إلى الدولة والتخلي عن المغامرات الإقليميةhttps://t.co/vsTEkOW2DS pic.twitter.com/1cU6eK4Bfs — Samy Gemayel (@samygemayel) September 26, 2024

وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امتنع عن الإدلاء بأي موقف حول الحرب القائمة، واعتبر “أن الوقت ليس حالياً للحكي بالسياسة”.