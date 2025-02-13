سياسة | دولي

رئيس الكنيست الإسرائيلي لرئيسة البرلمان الأوروبي: حل الدولتين “قتل” يوم 7 أكتوبر

13 - فبراير - 2025

رئيس الكنيست، أمير أوحانا

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تل أبيب: استضاف رئيس الكنيست، أمير أوحانا، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، وقدم لها خريطة قال إنها توضح “غسل الدماغ في غزة” ومعنى شعار “من النهر إلى البحر”، الذي يصور كل إسرائيل كأراض فلسطينية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن أوحانا زعمه، بأن “نظام التعليم في غزة يدار بواسطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وقد مكن من ارتكاب مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضاف: “كما قتل ما يسمى بـ حل الدولتين في ذلك اليوم”، موضحا أن الاقتراح الجديد الوحيد المطروح هو اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(وكالات)

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