رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ «القدس العربي»: ما تقوم به إسرائيل عقاب جماعي مرفوض

الرباط ـ «القدس العربي»: قال رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الكاتب والصحافي المغربي طالع سعود الأطلسي، إن إسرائيل بقصفها المكثف على غزة واستخدامها لأسلحة محرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض، تمارس عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وهو أمر مرفوض.

وأضاف في حديث لـ «القدس العربي» أن ما يحدث مخالفة واضحة للقانون الدولي والإنساني، خاصة أن هذا القصف المكثف بالأسلحة المحرمة دولياً، أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين، معظمهم في الغالب أطفال ونساء، إلى جانب تدمير آلاف البيوت، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع دخول الغذاء.

وعبّر المتحدث عن موقف اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثل في المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعن المسيرات التضامنية التي شهدتها عدة مدن مغربية وعلى رأسها مسيرة العاصمة الرباط التي اعتبرت من بين الأكبر عدداً وتنظيماً، أفاد الأطلسي، بأنها تعبر عن موقف متأصل لدى المغرب ملكاً وشعباً، موقف يشدد على دعم ومساندة قوى التحرر الفلسطينية ومد القضية بأوكسجين الصمود أسوة بباقي الدول العربية المناصرة لعدالة هذه القضية.

نصرة القضية

وتابع الأطلسي موضحاً أن المغرب ملكاً وشعباً كان دائماً مع القضية الفلسطينية، وهي الرسالة التي حملتها المسيرات التضامنية الأخيرة التي جابت العاصمة الرباط والدار البيضاء ومدناً أخرى، مسيرات تواصل الثبات على نصرة القضية حتى تحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين والذي لن يتأتى إلا بإقامة دولة مستقلة والعيش في أمان.

وبالنسبة للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، فإنه على «المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف إطلاق النار من أجل إدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة لمنع كارثة إنسانية كبيرة ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج بلاده».

وتوقفت اللجنة، وهي منظمة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، عند موقف كل من روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وعبرت عن تثمينها له ولموقف والعديد من الدول العربية وغيرها من الدول التي ترفض الحصار والعقوبات الجماعية ضد المدنيين.

ولم يفت اللجنة في بيانها الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن تدين «الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل وجرائمها ومعها بعض الدول الأوروبية» داعية إلى «احتواء الانفجار الجاري في الشرق الأوسط عن طريق إطلاق عملية سياسية سريعة برعاية الدول الكبرى والمنظمات الدولية» على أن «تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية» وأن «تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل» لأن هذا «هو الطريق الوحيد لمنع امتداد الحرب والصراع لسنوات طويلة قادمة».

المؤكد أن شمس يوم جديد تشرق على كل العالم إلا غزة، وحدها تشرق عليها القنابل والصواريخ وتخلف المزيد من الضحايا العزل أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ، وتضاعف عدد الشهداء بعد المستشفى المعمداني جاء الدور على مناطق أخرى وضحايا جدد انضموا لقافلة الوجع والشرف، وزادت تلك المشاهد من جرعة الألم، ولم يعد غريباً أن ترى طفلاً مغربياً يتجول في شوارع العاصمة الرباط وقد تلحف بالعلم الفلسطيني، أو مجموعة من المواطنين انتظموا بشكل عفوي في وقفة تضامنية سلمية.

كل فئات المجتمع المغربي عبرت عن موقفها التضامني اللامشروط مع الشعب الفلسطيني، سياسيون ومثقفون وفنانون ورياضيون، ولنا في تلك التدوينات والبيانات الصارخة خير دليل، كما هو الحال مع المسيرات والوقفات مثل التي انتظمت بالدار البيضاء، ومنها تلك التي حمل فيها عشرات المحامين المغاربة، الأربعاء، شعار التنديد بـ «العدوان الإسرائيلي على غزة» و»المستشفى المعمداني» وغيره من المناطق في تلك البقعة الغارقة في النار والرصاص.

في السياق نفسه، أصدر حزب «الأصالة والمعاصرة» المشارك في الحكومة المغربية بياناً قال فيه إنه تابع بصدمة كبيرة، صور الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مستشفى «المعمداني» بقطاع غزة، مخلفاً مئات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنات والمواطنين الفلسطينيين الأبرياء، في اعتداء سافر على المرضى والجرحى، واستهداف غير مسبوق للأطقم الطبية المحمية بقوة القانون الدولي، في عملية أقل ما يقال عنها إنها جريمة حرب دولية مكتملة الأركان، استهدفت الاعتداء على مكان مقدس وفق الشرائع والمواثيق والعهود الدولية.

إدانة شديدة

وأعلن الحزب نفسه عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الوحشي ضمن مسلسل العدوان السافر في حق الشعب والأراضي الفلسطينية. كما شجب تمادي القوات الإسرائيلية في خرق القوانين الدولية التي تجرم استهداف العمليات العسكرية للمستشفيات والملاجئ واستهداف الأطقم الطبية والعاملين بصفة إنسانية في عمليات الإسعافات.

كما أثنى على موقف المملكة المغربية الذي كان سباقاً لإدانة هذا الهجوم وهذا العدوان بشكل واضح. وعبر الحزب الذي يقوده وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه صمت المجتمع الدولي إزاء هذه المجازر التي يتعرض لها الأطفال والشيوخ والنساء والمواطنون العزل بغزة من قبل القوات الإسرائيلية، التي تمادت في المساس بكل القيم الإنسانية وخرق المواثيق الدولية.

وناشد جميع القوى الدولية والمؤسسات الأممية التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات السافرة، وحماية حقوقه وعلى رأسها حقه في الحياة وفي السلم والأمن. كما دعا المنتظم الدولي والمؤسسات الأممية المعنية إلى التدخل العاجل لرفع الحصار الحالي على قطاع غزة، وإعمال كافة الجهود لوقف عقاب التجويع الجماعي الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في حق المواطنات والمواطنين العزل، والعمل على إمدادهم بشكل فوري بالغذاء والماء والدواء.

من جهتها، نقابة «الاتحاد الوطني للشغل» دعت كافة المعنيين من المنتظم الدولي والمؤسسات الدولية الشعبية والرسمية إلى المزيد من ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني وداعميه من أجل إيقاف جرائمه وإنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يؤكد الاتحاد انحيازه المبدئي إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحقيق النصر والتحرير.

أطباء من أجل فلسطين

في سياق متصل، نبهت «التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين» إلى أن الوضع الحالي للقطاع الصحي في غزة قاتم جداً ومهدد بالتوقف عن العمل، مما ينذر بكارثة صحية اجتماعية حقيقية.

وناشدت في بيان صحافي المنظمة العالمية للصحة وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، كما دعت كل العاملين في الصحة بالمغرب إلى حمل الشارات السوداء وتنظيم وقفات بكل المستشفيات تنديداً بما يقع من مجازر في حق الأطقم الصحية والمستشفيات.