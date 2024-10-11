رئيس المجلس الأوروبي: استهداف إسرائيل قوات “اليونيفيل” الدولية في جنوب لبنان “غير مقبول”

فينتيان: ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة، باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل “غير مقبول”.

وقال ميشال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس، إن “هجوما على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

واتهمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الخميس، الجيشَ الإسرائيلي بإطلاق النار “بشكل متكرر” على مواقع لها في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرق وأثار تنديدات دولية.

وقالت اليونيفيل في بيان: “أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل بالناقورة، فأصابته بشكل مباشر” وتسبّبت في جرح الجنديين، وأوضحت أنّ “الإصابات ليست خطرة، لكنهما لا يزالان في المستشفى”.

وأكد الجيش الإسرائيلي ليل الخميس أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن عناصر من حزب الله وُجدوا في المكان.

وقال في بيان إنّ قواته “عملت هذا الصباح في منطقة الناقورة، على مقربة من مقر اليونيفيل”، مشيرا الى أنه بناء على ذلك، قام “بإصدار تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة للبقاء في أجزاء محمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة”.

وندّدت الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية بهذا القصف الذي حذّرت روما من أنه قد يرقى إلى “جريمة حرب”.

ويعدّ هذا الحادث الأخطر الذي تبلغ عنه اليونيفيل في ظل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله.

(أ ف ب)