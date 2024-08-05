رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع قادة رئاسة أركان الجيش تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي

طرابلس ـ«القدس العربي»: بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، مع قادة رئاسة الأركان تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي وناقشوا تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.

وفي السياق، أكد رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، إغلاق حقل الشرارة النفطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن الإغلاق جاء بتعليمات مباشرة من صدام حفتر، معتبراً ذلك استخداماً للنفط كأداة سياسية.

وأوضح في تصريح صحافي، أن إغلاق الحقل سيؤثر بشكل مباشر على عقود التصدير المبرمة مع شركات عالمية، داعياً المؤسسة الوطنية للنفط إلى فرض حالة “القوة القاهرة” على حقل الشرارة.

وشدد الرميح على ضرورة تحييد قطاع النفط عن التجاذبات والصراعات، مؤكداً أن النفط هو مصدر قوت جميع الليبيين دون استثناء.

وأعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، الأحد، وقف عملياتها المتعلقة بإنتاج النفط الخام تدريجيا، وما يترتب على ذلك من توقف إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية.

وقالت في بيان، إن وقف عملياتها جاء امتثالاً لمطالبات أهالي الجنوب مدعوماً بما يسمى حراك فزان، نتيجة التأخر في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل مقر الشركة إلى مدينة أوباري، وعدم تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك المسؤولية المجتمعية للشركة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عمليات التشغيل والإنتاج المتعلقة بخفض الانبعاثات.

وأشار البيان إلى متابعة لجنة إدارتها للمجريات بالحقل وإخطارها المؤسسة الوطنية للنفط بكل المستجدات، مشيرة إلى عقد لجنة الإدارة اجتماعات طارئة مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة بغرض توجيهها لاتخاذ التدابير الاحترازية التي تكلف سلامة كوادرها والحفاظ على أصولها ومقدراتها والشروع الفوري في عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج وفقاً للخطط التشغيلية المتبعة في هذا الشأن.

وقبل يومين، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن مصادر لم تسمها، أن صدام نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.

وقالت المصادر إن السلطات الإيطالية أبلغت صدام حفتر بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرين بحقه من السلطات الإسبانية، وذلك على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح كانت قد أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل عدة أشهر.

وتابعت، حسب قناة ليبيا الأحرار المحلية الليبية، أن هناك محاولات غربية ومحلية قد بدأت بالفعل للضغط على إسبانيا من أجل إبطال مذكرة القبض الصادرة بحق صدام حفتر، وذلك بهدف استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي، الذي يعد من أهم الحقول النفطية في ليبيا بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يومياً.

وكان صدام حفتر قد حرض الصيف الماضي على إغلاق حقل الشرارة، بعد أن صادرت الشرطة الإسبانية معدات وأسلحة عسكرية كانت متجهة إلى الإمارات ثم إلى شرق ليبيا، حسب صحيفة “كرونكا غلوبل إسبانيول”.

ونفي رئيس حراك فزان، بشير الشيخ، وجود علاقة للحراك بإغلاق حقل الشرارة النفطي، قائلاً إن رئيس أركان القوات البرية التابعة لقيادة حفتر صدام حفتر، هو من أعطى تعليمات إغلاق الحقل.

وقال في تصريحات إلى وكالة إيطاليا برس للأنباء، الأحد، أن صدام أعطى تعليمات فورية عبر الهاتف ومن دون استخدام القوة العسكرية، بإغلاق الموقع رداً على محاولة اعتقاله، الجمعة الماضي في إيطاليا، بناء على مذكرة اعتقال صدرت بحقه في إسبانيا، خاصة أن الحقل تديره شركة ريبسول الإسبانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحقل للإغلاق، إذ أغلقت مجموعات من المتظاهرين حقل الشرارة مطلع العام الجاري، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة.

ويعد الشرارة المورد الرئيسي لمصفاة الزاوية غرب البلاد، التي بدورها تزود السوق المحلية بالوقود، وتديره شركة أكاكوس، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، وريبسول الإسبانية، وتوتال الفرنسية، وأو إم في النمساوية، وشتات أويل النرويجية.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل الشرارة الذي يقع على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب طرابلس ينتج عادة 315 ألف برميل يوميًا من أصل إنتاج وطني يزيد على 1.2 مليون برميل يوميًا.