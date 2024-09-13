سياسة | دولي | تركيا

رئيس المخابرات التركي يلتقي وفدا من حماس في أنقرة

13 - سبتمبر - 2024

إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي

حجم الخط
1

أنقرة: قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، اليوم الجمعة، إن رئيس جهاز المخابرات التركي التقى وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أنقرة وناقش المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت تي.آر.تي عن مصادر أمنية تركية قولها إن إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي التقى وفدا من قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، دون الكشف عن أسماء أعضاء الوفد.

وتندد تركيا بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت تي.آر.تي إن جهاز المخابرات التركي على اتصال مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة، ويجري جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 9:30 م

    نتمنى أن تكون الحكومة التركية في خدمة القضية الفلسطينية العادلة عدالة الأرض والسماء ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق ✌️🇵🇸

    رد

أخبار ذات صلة

أكسيوس: إسرائيل توسع عمليتها لاحتلال 25 في المئة من غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة
منذ 19 ساعة
تونس: جدل حول إيقاف مواطن يهودي.. والطائفة تنفي مشاركته بحرب غزة- (تدوينات)
31 - مارس - 2025
“أبو زيد” يقرأ لـ”القدس العربي” المشهد الاستخباري: إسرائيل عاجزة عن الغزو البري لهذه الأسباب.. والمقاومة جاهزة لـ”الهندسة العكسية”
31 - مارس - 2025
مظاهرات في 80 مدينة إسبانية للمطالبة بسلام دائم بفلسطين
29 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية