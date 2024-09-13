رئيس المخابرات التركي يلتقي وفدا من حماس في أنقرة

أنقرة: قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، اليوم الجمعة، إن رئيس جهاز المخابرات التركي التقى وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أنقرة وناقش المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت تي.آر.تي عن مصادر أمنية تركية قولها إن إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي التقى وفدا من قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، دون الكشف عن أسماء أعضاء الوفد.

وتندد تركيا بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت تي.آر.تي إن جهاز المخابرات التركي على اتصال مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة، ويجري جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

رئيس الاستخبارات التركية يلتقي قادة حركة حماس في أنقرةhttps://t.co/KTGAmLvRsl — TRT عربي (@TRTArabi) September 13, 2024

(وكالات)