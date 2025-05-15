رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: على التونسيين في ليبيا التزام منازلهم وعدم التفاعل مع الأحداث الجارية

تونس- “القدس العربي”:

دعا مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والناشط المتخصص في العلاقات التونسية الليبية، المواطنون التونسيون في ليبيا إلى التزام منازلهم وعدم التفاعل مع الأحداث الجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي يجنبوا أنفسهم إمكانية إيقافهم من قبل السلطات الليبية.

وقال، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “يُقدّر عدد أفراد الجالية التونسية في ليبيا بـ50 ألف مواطن حاليا، بينهم حوالي عشرون ألفا في العاصمة طرابلس، والبقية موزعون في مدن ليبية أخرى”.

وأكد أن الوضع الأمني مستقر في ليبيا عموما، باستثناء العاصمة التي تشهد اشتباكات عنيفة بين عدة جماعات مسلحة، مضيفا “التونسيون في طرابلس ملتزمون الآن بمنازلهم ولا يقومون بالتنقل، ولم نسجل أي إصابات أو مفقودين في صفوف الجالية، ولكننا تلقينا أكثر من 150 نداء من نساء وعائلات، أغلبهم من التونسيين العاملين في شركات خاصة في العاصمة الليبية. في حين يعيش التونسيون حياة طبيعية في بقية المناطق الليبية ويتنقلون بحرية، ولكن هناك قلق من توسع العمليات العسكرية باتجاه الزاوية أو صبراتة أو زوارة أو باتجاه المنطقة الوسطى والشرقية”.

وتابع عبد الكبير: “كنا توجهنا بالتحذير للتونسيين في ليبيا، حتى قبل مقتل غنيوة (عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار)، إلى توخي الحذر، نظرا للتجييش الحاصل في العاصمة والكم الهائل للآليات المدرعة والأسلحة التي دخلت العاصمة من جميع الاتجاهات، ودعونا أفراد الجالية إلى توخي الحذر وعدم التنقل ليلا وعدم المجازفة بالعودة حاليا إلى تونس، أو الخروج من العاصمة عبر طرق غير نظامية”.

كما دعا أفراد الجالية التونسية إلى “عدم التفاعل مع الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بنشر فيديوهات حول الاشتباكات أو التعليق عليها، لأنها تعتبر شأن داخلي ليبي بحت، ولا يجب على مواطنينا التعبير عن رأيهم (مهما كان) حولها، وخاصة أنه سبق أن تم إيقاف مواطنين تونسيين حاولوا إبداء رأيهم حول اشتباكات وأحداث سابقة”.

وأضاف عبد الكبير: “كما ندعو أفراد الجالية إلى التواصل مع السفارة التونسية والقنصلية العامة في طرابلس، والمرصد التونسي لحقوق الإنسان، في حال تعرضوا لأي حادث، حتى نتمكن من مساعدتهم، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا”.