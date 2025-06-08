سياسة | دولي

رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق يخطط لتشكيل حزب جديد قبيل انتخابات 2026

منذ 43 دقيقة

رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في القدس. 22 أكتوبر 2018. رويترز

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القدس: قال إعلام عبري، السبت، إن الرئيس السابق لجهاز “الموساد” الإسرائيلي يوسي كوهين، يعتزم خوض غمار السياسة عبر تشكيل حزب جديد، استعدادًا للانتخابات المقبلة، المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن كوهين يفكر “بجدية” في تأسيس حزب جديد، رغم تلقيه عدة عروض من قادة أحزاب قائمة للانضمام إليها، أبرزهم رئيس حزب “يسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، في حال تشكيل الأخير لحزب جديد.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه سبق لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، أن عرض على كوهين الانضمام إلى حزب “الليكود”.

وشغل كوهين، منصب رئيس جهاز “الموساد” في الفترة من 2016 حتى 2021.

وفي 12 يوليو/تموز 2024، نشرت صحيفة “معاريف” نتائج استطلاع عن مرحلة ما بعد نتنياهو، وأظهر حصول كوهين على 14 بالمئة من الأصوات.

(الأناضول)

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