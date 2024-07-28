رئيس الموساد يعود لإسرائيل بعد محادثات بروما لتبادل أسرى مع حماس

القدس: عاد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، ديفيد برنياع إلى تل أبيب، الأحد، بعد مشاركته في محادثات رباعية بالعاصمة الإيطالية روما بشأن مقترح اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى مع حركة حماس.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: “رئيس الموساد عاد من روما، بعد أن ناقش مع الوسطاء وثيقة التوضيحات (الإسرائيلية) بشأن صفقة تبادل الأسرى”.

وشاركت في اجتماع روما وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وبوساطة القاهرة والدوحة ومشاركة واشنطن، تجري تل أبيب وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق.

وتابع مكتب نتنياهو: “ستتجدد اللقاءات (حول مقترح الاتفاق) في الأيام القادمة”.

(الأناضول)