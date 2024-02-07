رئيس النظام السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

دمشق: تسلّم رئيس النظام السوري بشار الأسد، أوراق اعتماد حسن أحمد الشحي، سفيرا مفوّضا فوق العادة للإمارات لدى دمشق، لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، الثلاثاء: “تقبل الرئيس بشار الأسد أوراق اعتماد حسن أحمد محمد سليمان الشحي، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية”.

وأضافت أنه “تم تقبل أوراق اعتماد السفير بحضور وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والأمين العام لرئاسة الجمهورية منصور عزام”.

الرئيس بشار #الأسد يتسلم أوراق اعتماد حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة #الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية#ملحق pic.twitter.com/VEJo2xHHYs — Mulhak – ملحق (@Mulhak) February 6, 2024

وبحسب إعلام سوري، وصل الشحي إلى دمشق، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، “ليكون أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011”.

ووفق إعلام محلي، “ترأّس البعثة الدبلوماسية الإماراتية منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق عام 2018، القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي”.

وفي 30 يناير الماضي، تسلم وزير خارجية النظام فيصل المقداد، خلال لقاء في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد الشحي “سفيرا مفوضا وفوق العادة لدولة الإمارات”، وفق “سانا”.

وعام 2022، زار رئيس النظام السوري بشار الأسد الإمارات، في أول رحلة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الصراع في بلاده، ثم زارها مجددا في 2023، بعد زلزال مدمر ضرب شمالي سوريا.

وبعد أشهر من كارثة الزلزال، ألغت جامعة الدول العربية قرار تعليق عضوية سوريا بعد استمراره لأكثر من عقد.

(الأناضول)