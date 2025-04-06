رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني لـ”القدس العربي”: ما يجري هو استمرار لنكبة 1948

الأمم المتحدة- “القدس العربي”:

في لقاء مع الصحافة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكد الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خمسة عشر من طواقم الإسعاف والمساعدات الطبية قد قتلوا عمدا يوم 23 آذار/ مارس الماضي.

وأشار الخطيب إلى أن “أرقاما قياسية مُرعبة قد حُطمت في هذه الحرب”. وأضاف أن الحرب على غزة شهدت أكبر عدد من القتلى من عمال الإغاثة في أي صراع. ومؤخرا، كشفت بعثة نسقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن مقبرة جماعية، دُفن فيها 15 من المسعفين الأوائل، من بينهم ثمانية مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من عناصر الدفاع المدني، وضابط من الأمم المتحدة. وقال: “لقد قُتلوا أثناء مهمتهم لإنقاذ الأرواح”.

وأشار في مداخلته قبل فترة الأسئلة والأجوبة إلى توثيق الجمعية للجدول الزمني للمهمة، وكذلك اتصالات الإرسال وما “شهده أحد الفرق عندما عاد إلى مكان الحادث”، وأضاف أن أسعد النصاصرة، أحد أعضاء الجمعية، أفاد بأن فريقه تعرض لإطلاق نار وأن العديد من الزملاء أصيبوا. والنصاصرة مازال مفقودا، ودعا الخطيب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم معلومات عن مصيره. ودعا أيضا إلى إجراء تحقيق شامل واستئناف تسليم المساعدات على الفور، وأضاف: “ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأكمله إلى بذل كل جهد ممكن للعودة إلى وقف إطلاق النار”.

وقال إن غزة، مسرح الحرب، مدينة عريقة يزيد تاريخها عن 5000 سنة وبها ثالث أقدم كنيسة في العالم. وقد تحولت المدينة إلى مسرح لمهاجمة وقتل المدنيين. قبل يومين “قتلت عائلة بأكملها مكونة من 17 فردا من آل شبات. مدرسة بيت الأرقم تعرضت للهجوم وقتل فيها 19 مدنيا، مركز إيواء تعرض للهجوم. متى ستشهد غزة وقف إطلاق النار؟”. وقال إن الضفة الغربية المحتلة ليست أحسن حالا من غزة، والأمور تتفاقم يوما بعد يوم”.

وقال الدكتور الخطيب إنه في كلمته أمام مجلس الأمن يوم الخميس، قدم مجموعة من المطالب:

– تأييد المجلس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الجريمة النكراء وتقديم المسؤولين للعدالة.

– طالبنا أعضاء المجلس جماعة وأفرادا، وخاصة الأفراد، أن يتخذوا خطوات عملية لدعم تطبيق القانون الدولي الإنساني.

– فرض آليات وأدوات متوفرة لدى الدول الأعضاء لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمسعفين والعاميلن في المجال الصحي.

– طالبنا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالعودة إلى وقف إطلاق النار فورا.

– طالبنا باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وفتح المعابر.

وردا على أسئلة “القدس العربي” حول تنوع جرائم إسرائيل، “ماذا يا دكتور يونس لو وضعت كل هذه الأجزاء معا: إسرائيل تقصف المستشفيات، تدمر المدارس، تهدم الملاجئ، توقف عمل الأونروا، تقتل عمال الإغاثة والإسعاف تدمر المخابز وتمارس القتل والتدمير في الضفة الغربية كذلك. إذا وضعت كل هذه الأجزاء معا ماذا تسنتج؟ ماذا تريد إسرائيل. إلى أين تتجه هذه المجازر في ظل عجز المجتمع الدولي واحتقار إسرائيل للقانون الدولي؟”، قال الدكتور يونس الخطيب: “من بين أهداف هذه الحرب هو تدمير النظام الصحي، ودعني أركز على النظام الصحي. ما نرى في جنين وطولكرم وطوباس وطمون هناك ولع إسرائيلي بتدمير المؤسسات الصحية. النظام الصحي شرط أساسي للحياة الطبيعية، والناس يستمتعون بالحياة عندما يكونون مطمئنين إلى أن هناك نظاما صحيا يمكن اللجوء إليه في حالة حدوث أي خلل”.

وتابع قائلا إنه من مواليد ما بعد النكبة 1948 “إن ما يحدث الآن هو متابعة للنكبة الأولى. والنكبة الكبرى ستكون في الضفة الغربية. أما الهدف في غزة فهو ليس سرا، صرح بذلك الرئيس الأمريكي ترامب وصرح به نتنياهو ووزير الدفاع، كلهم يهدفون إلى تهجير السكان من قطاع غزة. “هل سيسمح المجتمع الدولي بهذا التهجير؟”. أهداف الإسرائيليين وأعمالهم واضحة تماما. قصف ملجأ لتابع للأونروا، وقتل 19 شخصا من بينهم 9 أطفال. قتل 19 ألف طفل في غزة، والأرقام كلها تقريبية، لا أحد يعرف العدد بالضبط. “دورنا نحن أن نقدم الخدمات الإنسانية ودور السياسيين والدبلوماسيين أن يوقفوا حرب الإبادة هذه”.

وردا على سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول قضية التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم التي يرتكبها أفراد الجيش أو المستوطنون، وكم تحمل من مصداقية كما شاهدنا في التحقيقات حول اغتيال شيرين أبو عاقلة أو حرق عائلة الدوابشة أو حرق الطفل محمد أبو خضير، قال الدكتور الخطيب: “لا نعرف عن نتائج تلك التحقيقات لأننا لسنا طرفا فيها. نحن لا نثق بأي تحقيقات يجريها الجيش مع نفسه ولدينا خبرة في ذلك. لذلك نحن طالبنا بكل وضوح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مهنية، وكما جاء في فيلم “لا أرض أخرى” الذي وثق هجوم مستوطن على بيت حمدان بلال، مخرج الفيلم، ثم الذي اعتقل هو الضحية وأجبروه أن يدفع غرامة مالية لإطلاق سراحه من المخفر”.

وحول تفاصيل القتل للمسعفين في غزة، قال الدكتور الخطيب: “نحن الضحايا ولسنا الجهة التي تقوم بالتحقيق. نحن نطالب بتشكيل لجنة مستقلة لديها الكفاءة للقيام بهذه المهمة، وسنتابع الموضوع”. أما عن أحوال الجثث، فقال رئيس جمعية الهلال الفلسطيني: “نعم لدينا معلومات عن الأجساد، والتقارير التفصيلة ستكون قريبا جاهزة. وأضاف: “هذا الصباح استمعنا لصوت أحد الضحايا وكان يسجل اللحظات الأخيرة حيث وجدنا هاتفه في ملابسه، وقد سجل كل العملية. وكانت آخر كلماته: سامحيني يا أمي. كل ما كنت أريده هو إنقاذ الأرواح. تخيلوا معي معاناة 15 ضحية”.

وحول الشخص المختفي “أسعد النصاصرة” قال رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني: “منذ 8 أيام ونحن نرجو من الإسرائيليين أن يقدموا لنا معلومات عن المفقودين. وفي اليوم الثامن عرفنا أن أسعد مختفٍ ولا نعرف أين هو. لكن بالتأكيد هناك جهة تعرف أين هو، وهل هو حي أم ميت؟”.

وقال مروان جيلاني، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ردا على سؤال: “إن الهلال الأحمر يحتفظ بسجل دقيق لمسيرة سيارات الإسعاف، خطوة خطوة منذ انطلاقها حتى عودة بعضها. ونحن دائما نوثق هذه المهمات”. وأضاف: “كنا نسمع كلمات المسعفين. سمعنا من زميلنا أسعد النصاصرة وهو يقول: “إنهم يطلقون النار علينا”. ثم سمعنا محادثة باللغة العبرية بين الجنود الإسرائيليين والمسعفين. يعني أنه كان حيا”.

وتابع جيلاني قائلا: “الحقيقة الثانية، أن عضوا دائما في مجلس الأمن تبنى الرواية الإسرائيلية. وفي كل الحالات السابقة، استطعنا أن نفند كل التهم التي يوجهها الجيش الإسرائيلي ضدنا. لدينا فيديو يثبت بكل وضوح أن السيارات كانت تستخدم الضوء وكذلك صوت الإسعاف المميز، بعكس الرواية الإسرائيلية. وكذلك صراخ أحد المسعفين “هذا كمين”. كما أن هناك فيديو صورته سيارة الأمم المتحدة وتظهر جثتين أطلقت النار عليهما في الرأس”.