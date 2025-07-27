رئيس الوزراء الأسترالي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح”

سيدني: صرّح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي «بكل وضوح» في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين «في وقت قريب».

وقال ألبانيز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC): «إن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة أمر غير مقبول تمامًا، ولا يمكن تبريره أبدًا».

وأضاف: «من الواضح تمامًا أن وقف إدخال الغذاء يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس/آذار الماضي»، مع إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية «في طريقها للظهور».

وأوضح أن «القانون الدولي ينصّ على عدم جواز تحميل الأبرياء مسؤولية ما يُعدّ صراعًا».

وعند سؤاله عمّا إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا والاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب، أجاب ألبانيز بأن حكومته «لن تُقدم على مثل هذه الخطوة قريبًا».

وقال: «يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدمًا… لكن، كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟».

وتابع: «لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدمًا إذا توفرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية».

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل.

وجدير بالذكر أن نحو 150 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين، إلا أن عددًا من الدول الغربية المهمة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكلاهما يتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن،لم تقدم بعد على هذه الخطوة.

(د ب أ)