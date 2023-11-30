رئيس الوزراء الإسباني: أشك في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني

مدريد: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس إنه نظرا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني “مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.
وتابع “ما نراه في غزة غير مقبول”.
وفي 24 نوفمبر الجاري قال سانتشيث “القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق”.
(رويترز)
اسبانيا دولة محترمة ذات قيم راقية على العكس من الدول المنحطة و الساقطة اخلاقيا مثل المانيا و امريكا و بريطانيا و فرنسا .
الحديث بالمجان دائما,, على اقل يجب ان تقدم اسبانيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ،،، اي الاعتراف بدولة وحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الامم المتحدة وليس اوسلو او غيرها,, وهو ما يجب ان تقوم به جميع الدول ، خاصة بتشجيع من الدول العربية والاسلامية ، والا مقاطعة هذه الدول التي تحرم الشعب الفلسطيني من انسانيته وحقوقه البشرية على هذه الارض,,, عدم اعتراف الدول بالشعب الفلسطيني ودولته هي حيونة ولاأنسنة للشعب الفلسطيني ،وهي ما يشجع الاحتلال والكيان الصهيوني بحيونة الفلسطينيين وابادتهم,