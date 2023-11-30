رئيس الوزراء الإسباني: أشك في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني

مدريد: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس إنه نظرا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني “مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

وتابع “ما نراه في غزة غير مقبول”.

وفي 24 نوفمبر الجاري قال سانتشيث “القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق”.

(رويترز)