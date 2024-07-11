رئيس الوزراء الإسباني يدعو الغرب لعدم “الكيل بمكيالين” في حربي أوكرانيا وغزة

واشنطن: طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن الأربعاء، الغرب بعدم اتّباع سياسة “الكيل بمكيالين” في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.

وسانشيز الذي أصبح من أشدّ منتقدي إسرائيل في الاتّحاد الأوروبي أدلى بتصريحه هذا على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي أعلن خلالها قادة دول الحلف عن مساعدات جديدة لكييف.

وأضاف “إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة”.

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي إلى اعتماد “موقف سياسي ثابت” في هذا الموضوع، “من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين”.

وأضاف “يجب أن نهيّئ الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار”، محذراً من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقاداً داخل الاتحاد الأوروبي للحكومة الإسرائيلية.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين.

(وكالات)