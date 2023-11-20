سياسة | دولي | أوروبا

رئيسا وزراء بلجيكا وإسبانيا يعتزمان زيارة إسرائيل وفلسطين

20 - نوفمبر - 2023

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز

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بروكسل/ مدريد: يعتزم رئيسا وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وإسبانيا بيدرو سانشيز، زيارة إسرائيل وفلسطين لبحث الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي مدمر منذ أسابيع.

وذكر رئيس الوزراء البلجيكي في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، الاثنين، أنه سيتوجه رفقة نظيره الإسباني إلى الشرق الأوسط، دون أن يحدد موعدا للزيارة.

وقال دي كرو: “نحن في الاتحاد الأوروبي نريد المساهمة بفعالية في وقف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي محتمل”.

وأضاف: “سنجري محادثات حول الوضع الإنساني والسياسي في إسرائيل وفلسطين”.

ومن المرتقب أن يلتقي رئيسا وزراء بلجيكا وإسبانيا، في زيارتهما إلى المنطقة، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيتم خلال المحادثات بحسب المصادر نفسها مناقشة قضايا “حماية جميع المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة على أساس حل الدولتين”.

يشار إلى أن سانشيز سبق وأن أدان ما اعتبره هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ إلا أنه أكد أيضا أن ذلك الهجوم “ليس مبررا لما يحدث في غزة بأي شكل من الأشكال”.

وأشار إلى أن حكومته ستعمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إسبانيا وأوروبا.

بدورها، استنكرت الحكومة البلجيكية هجوم حماس على إسرائيل وأعربت عن تضامنها مع تل أبيب في 7 أكتوبر الماضي؛ لكنها قالت لاحقا بعد تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة، إن الهجمات “لم تعد متناسبة”.

كما طالبت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية، كارولين جينيز، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في “جرائم الحرب الإسرائيلية”.

وقالت جينيز إن بلجيكا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحتى الدول الكبيرة، بما في ذلك إسبانيا، تشاطر بلجيكا التفكير نفسه.

(الأناضول)

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