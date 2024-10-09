رئيس الوزراء الإسباني يصف الضربات الإسرائيلية على لبنان بانها “غزو”

مدريد: وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه “غزو”، قائلا إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن “يبقى غير مبال” إزاء هذا الوضع، وأعرب عن أسفه “لعدم وجود توافق” حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة اليسارية الإسبانية خلال نقاش في البرلمان “من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال”.

(أ ف ب)