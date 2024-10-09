سياسة | دولي

رئيس الوزراء الإسباني يصف الضربات الإسرائيلية على لبنان بانها “غزو”

9 - أكتوبر - 2024

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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مدريد: وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه “غزو”، قائلا إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن “يبقى غير مبال” إزاء هذا الوضع، وأعرب عن أسفه “لعدم وجود توافق” حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة اليسارية الإسبانية خلال نقاش في البرلمان “من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 3:15 م

    غزو صهيوني أمريكي وغربي ظالم حاقد على لبنان يا إخوان وأحرار حزب الله اللبناني هم الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد على شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس هذي عقود وعقود ✌️🇮🇷☹️💪🚀🐒👹🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 3:17 م

    أبشع غزو يعرفه القرن الواحد والعشرين هو الغزو الصهيو صليبي برعاية أمريكية بريطانية ألمانية إيطالية فرنسية بامتياز فلا تجتاز ✌️🇵🇸🇱🇧☹️☝️🚀🐒👹🚀

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  3. يقول مقهور فلسطيني:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 4:07 م

    هذا الرجل قل نظيره عند السياسيين الأوروبيين وحتى أنه بالنسبة لي شخصيا فهو افضل من حكام العرب.
    دائما كلماته وتفسيره للاحداث صائبة.
    شكرا لمواقفك

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