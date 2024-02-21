رئيس الوزراء الإسباني يصل المغرب في زيارة عمل

الرباط: وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة عمل وصداقة إلى المملكة.

وقالت وكالة المغرب الرسمية إن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، كان في استقبال سانشيز، الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس في مطار الرباط.

ومن المنتظر أن يجري سانشيز مباحثات مع أخنوش بشأن عدد من القضايا.

وأوردت تقارير إعلامية إسبانية، أن العاهل المغربي محمد السادس سيستقبل سانشيز، في زيارته التي تدوم يوما واحدا.

وتظهر الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية في المغرب.

وتوجد بالأسواق المغربية، الكثير من المنتجات الإسبانية، سواء المنتجات الغذائية أو الصناعية أو منتجات أخرى.

ومن بين أبرز الملفات التي تربط البلدين بالإضافة إلى الجانب التجاري والاقتصادي، ملف الهجرة غير النظامية، وأزمة اعتراض مزارعين إسبان لشاحنات تقل بضائع محلية كانت في طريقها إلى أوروبا.

ومنذ أيام، يعترض مزارعون إسبان شاحنات مغربية محملة بالخضار تتجه نحو أوروبا أو إلى السوق المحلية، وسط تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.

(الأناضول)