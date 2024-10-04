رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون: نتنياهو زرع أجهزة تنصت في حمامي الشخصي

واشنطن- “القدس العربي”: قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة التلغراف إن موظفيه عثروا على “جهاز استماع” في حمامه الشخصي بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2017.

وكان جونسون وزيرا للخارجية في ذلك الوقت.

وزعم جونسون قبل إصدار كتابه “Unleashed” أنه قيل له “لاحقًا، عندما كانوا (الأمن) يقومون بفحص منتظم بحثًا عن الأخطاء، عثروا على جهاز استماع في صندوق الرعد”.

وعندما سُئل عن مزيد من التفاصيل خلال المقابلة، قال جونسون: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن تلك الحلقة موجود في الكتاب”.

وذكرت صحيفة التلغراف أنه “ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد تعرضت للاستجواب أو التوبيخ بشأن الحادث”.

واتهمت إسرائيل أيضًا في نفس الوقت تقريبًا بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف .

وقال مسؤولون أمريكيون إن “واشنطن خلصت إلى أن إسرائيل ربما كانت وراء وضع أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة التي تم العثور عليها بالقرب من البيت الأبيض وأماكن حساسة أخرى حول العاصمة”، بحسب صحيفة “تلغراف.