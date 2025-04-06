 رئيس الوزراء البريطاني: العالم كما عرفناه انتهى

لندن: أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، عن استعداد حكومته للتدخل بشكل أكبر في الاقتصاد لحماية الصناعة المحلية من الرسوم الجمركية الأمريكية، معتبراً أن العولمة كما كانت معهودة “انتهت”.

وقال زعيم حزب العمال، في مقال رأي نشرته صحيفة التلغراف المحافظة: “العالم كما عرفناه قد انتهى (…) والعالم الجديد تحكمه بشكل أقل قواعد راسخة، وبشكل أكبر اتفاقات وتحالفات”.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة، وهو مستوى أقل من الرسوم الجمركية البالغة 20% المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ستارمر: “نحن مستعدون لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة”، مع الاعتراف بأنه في البلد الذي يعد مهد الليبرالية الاقتصادية والتجارة الحرة “قد يشعر البعض بعدم الارتياح لهذه الفكرة”.

وتابع: “لكننا لا نستطيع ببساطة أن نتمسك بمشاعرنا القديمة في وقت يتغير العالم بهذه السرعة”، موضحاً أنه يعتزم الإعلان عن تدابير في الأسبوع المقبل “لتحسين تنافسية” الاقتصاد البريطاني.

في هذه المرحلة، لم تعلن لندن عن أي إجراءات رد على الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما تتفاوض الحكومة منذ أسابيع مع إدارة ترامب بشأن اتفاق اقتصادي يمكن أن يزيل كل الرسوم الجمركية أو قسماً منها على الأقل.

وأكد ستارمر، الأحد، أن “الأولوية المباشرة هي الحفاظ على الهدوء والعمل بجد من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن”، مؤكداً أن “كل الخيارات تبقى مطروحة” في وقت أطلقت حكومة حزب العمال مشاورات مع مجتمع الأعمال بشأن رد محتمل.

وشدد رئيس الوزراء: “لن أبرم اتفاقاً (مع الولايات المتحدة) إلا إذا كان مفيداً للشركات البريطانية وسلامة العمال”.

من جهته، شدد الأمين العام لوزارة الخزانة البريطانية دارين جونز، الأحد، على أن لندن لن “تخفض معايير الغذاء” في اتفاق مستقبلي، في ظل قلق المزارعين البريطانيين بشأن المنافسة المستقبلية مع المنتجين الأمريكيين، حسبما قال لشبكة “سكاي نيوز”.

وفي محادثة هاتفية، السبت، اتفق ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الحرب التجارية “لا تخدم مصالح أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء”.

(أ ف ب)