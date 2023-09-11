رئيس الوزراء البريطاني: روسيا استهدفت سفينة شحن مدنية في البحر الأسود

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود نهاية آب/أغسطس الماضي. وتشير معلومات استخباراتية بريطانية رفعت عنها السرية إنه تم إطلاق صواريخ من حاملة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي يوم 24 آب/أغسطس، غير أن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطتها. وتردد أن أحد الأهداف كان سفينة شحن ترفع العلم الليبي راسية في ميناء أوديسا. وأبلغ سوناك مجلس العموم بالهجوم أثناء اطلاعه النواب على زيارته للهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن سوناك قوله “يمكنني أن أبلغ المجلس اليوم، أنه بفضل المعلومات الاستخباراتية التي تم رفع السرية عنها، نعرف أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود بعدة صواريخ يوم 24 آب/أغسطس، وهو ما يظهر مدى يأس “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

(د ب أ)