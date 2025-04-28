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رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يستقبل اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني

منذ 30 دقيقة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتسقبل رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى

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لندن: يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى اليوم الاثنين لإظهار “الدعم الثابت” من المملكة المتحدة.

ويعقد ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي اجتماعا مع مصطفى، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء فلسطيني منذ عام 2021.

وتعتزم الحكومة البريطانية الكشف عن حزمة دعم تشمل 101 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) للإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية والحوكمة والإصلاح.

ويوقع وزير الخارجية ومصطفى أيضا مذكرة تفاهم تؤكد التزامهما بدفع إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين للصراع الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وستؤكد الوثيقة على أهمية إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، قائلة إن السلطة وليست حماس هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية.

كما ستؤكد على التزام السلطة الفلسطينية بإعطاء الأولوية لتقديم أجندتها الإصلاحية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث الرسمي باسم ستارمر قوله إنه سيتم خلال الاجتماع بحث “الدعم الثابت” الذي تقدمه المملكة المتحدة للسلطة الفلسطينية وخططها للإصلاح وكذلك دعم المملكة المتحدة للشعب الفلسطيني “في لحظة حرجة”.

وأكد مجددا التزام الحكومة بحل الدولتين باعتباره “الحل الوحيد طويل الأجل والدائم” وقال إن هذا ينطبق أيضا على غزة.

وأضاف المتحدث “ستؤكد هذه الزيارة مجددا التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل كمساهمة في هذه العملية.”

(د ب أ)

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