رئيس الوزراء البريطاني: على إسرائيل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة أن تتخذ إسرائيل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي ما يزيد على مليون مدني إلى الانتقال خلال 24 ساعة.

وأضاف سوناك للصحافيين اليوم الجمعة عندما سُئل عن الإجراءات الإسرائيلية “أتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي والرئيس (الأمريكي) بأنه، بالطبع، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين بينما يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم”.

(رويترز)