رئيس الوزراء البريطاني في ذكرى 7 أكتوبر: أحلك يوم في التاريخ اليهودي منذ الهولوكوست 

لندن: بعد عام على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة “حماس” الإسلامية الفلسطينية في إسرائيل، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، مواطنيه إلى أن “يدعموا بشكل لا لبس فيه” المجتمع اليهودي، “في وقت تزايدت الأعمال المعادية للسامية بشكل حاد” في البلاد.
وقال زعيم حزب “العمال”، في بيان صدر في الذكرى الأولى لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي خلّف 1205 قتلى: “علينا أن ندعم بشكل لا لبس فيه المجتمع اليهودي وأن نتحد بوصفنا دولة”.
وأضاف: “يجب ألا نتغاضى أبداً عن الكراهية”، في إشارة إلى ما اعتُبر ارتفاعاً كبيراً في الأعمال المعادية للسامية.
ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية مناهضة للعنصرية، تضاعف عددُ الأعمال المعادية للسامية ثلاث مرات في المملكة المتحدة منذ عام، إذ سُجّلت أكثر من 5 آلاف واقعة.
ووصف ستارمر السابع من تشرين الأول/أكتوبر بأنه “أحلك يوم في التاريخ اليهودي منذ الهولوكوست”، قائلاً إن “حزن وألم” العائلات التي فقدت أحباء لها في الهجوم الدامي “يتشاركه كل بيت في البلاد”.
وتابع: “بعد مرور عام، لم يتضاءل هذا الحزن الجماعي ولم يضعف”.
وفي الوقت نفسه، شدد ستارمر على أنه “يجب ألا نغض الطرف بينما يعاني المدنيون من العواقب الوخيمة لهذا الصراع في الشرق الأوسط“، داعياً، مرة جديدة، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر وفي لبنان.
واحتشد الآلاف في لندن الأحد لتكريم ضحايا هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تسبّب هجوم “حماس” على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف عنيفة وعمليات برية تسبّبت بسقوط 41870 شهيداً معظمهم مدنيون، في قطاع غزة، وفق آخر حصلية أصدرتها وزارة الصحة التابعة لـ “حماس”.
(أ ف ب)
فعلا الغرب لا يعرف الخجل ولا الحياء و لا مبدأ لهم، امة ضالة لا بوصلة أخلاقية أو شرعية تضبطهم ويتصرفوا على عواهنهم طبقا لمصالحهم دون أي ضوابط.
هذا المسؤول الغربي يتكلم عن غزاة محتلين قتلة مجرمين (حسب القانون الدولي) سرقوا أراضي وأملاك الغير، وقاموا بتنفيذ أبشع ما يمكن أن يقوم به البشر من جرائم، ولا يزالوا يجرمون، ويصفهم بأنهم ديمقراطيون ومظلومون بسبب جيرانهم العرب الأشرار وأنهم تعرضوا لعنف غير مسبوق بسبب عدوانهم منذ 75 عام.
سبحانك اللهم وبحمدك ونسألك رحمتك وفضلك، فعلا الانسان مخلوق مليء بالتناقضات والجدل ويمكن أن يكون ظالم وقاتل عندما تضيع بوصلته،
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
هذا اليوم المجيد هو الذي يكتب نهاية الكيان الصهيوني المجرم الذي أسسته إمبراطوريتكم الزائلة.
7 اكتوبر يوم عظيم و مبارك و يمثل بداية انتصار الكفاح الإنساني ضد الصهاينة النازيين .أما بريطانيا الخبيثة مهندسة الإبادة الجماعية في غزة فسيكون مصيرها مزبلة التاريخ