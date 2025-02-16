رئيس الوزراء البريطاني يتعهد السعي لإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح

والدة علاء عبد الفتاح تحمل لافتة كتب عليها "كير ستارمر أحضر ابني إلى المنزل" خلال مظاهرة في وسط لندن

لندن: تعهد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر الأحد بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح ناشط بريطاني مصري مؤيد للديمقراطية مسجون في مصر.

أوقفت السلطات المصرية الناشط الحقوقي المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح في أيلول/ سبتمبر 2019 وصدر حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بـ”نشر معلومات كاذبة” عبر مشاركة منشور على “فيسبوك” عن التعذيب في السجون المصرية.

وتنفذ والدته ليلى سويف إضرابا عن الطعام منذ 140 يوما احتجاجا على سجن ابنها.

وقال ستارمر في بيان “بعد لقائي ليلى سويف هذا الأسبوع، أصبحت رسالتي واضحة. سأفعل كل ما بوسعي لضمان إطلاق سراح ابنها علاء عبد الفتاح وجمعه مع عائلته”.

وأضاف “سنواصل إثارة قضيته في أعلى مستويات الحكومة المصرية والضغط من أجل إطلاق سراحه”.

وكان عبد الفتاح البالغ 43 عاما من أبرز الشخصيات التي شاركت في انتفاضة 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال سويف المولودة في المملكة المتحدة.

وتعيش سويف (68 عاما) على القهوة والشاي والأكياس المخصصة لتعويض السوائل في الجسم منذ 29 أيلول/ سبتمبر 2024، اليوم الذي أكمل فيه نجلها خمس سنوات في السجن مع احتساب الفترة التي قضاها معتقلا قبل المحاكمة. وتتظاهر يوميا أمام مكتب ستارمر في داونينغ ستريت.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين الماضي، دعت سويف ستارمر إلى ضمان حرية ابنها، محذرة “لم يعد لدي متسع من الوقت”.

(أ ف ب)