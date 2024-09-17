 رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بجعل الدروس بشأن “الهولوكوست” إلزامية لطلبة المملكة المتحدة

لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتأكد من أن يدرس كل طفل في المملكة المتحدة المحرقة النازية (الهولوكوست)، وذلك من خلال جعلها موضوعا إلزاميا في المدارس.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء البريطاني القول، إن دراسة الهولوكوست ستصير “جزءا أساسيا وضروريا من هوية كل طالب”، وذلك في إطار مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بالحكومة البريطانية.

وأضاف أنه سيقاتل من أجل إعادة البلاد “من هاوية معاداة السامية”، مقارنا ذلك بتجربته في “تغيير” حزب العمال.

وجاءت الوعود التي قطعها ستارمر، على مأدبة عشاء لـ”صندوق تعليم الهولوكوست”، حيث تعهد أيضا بتخصيص مبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار)، لمشروع “دروس من معسكر اعتقال أوشفيتز” النازي.

(د ب أ)