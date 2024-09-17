 رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بجعل الدروس بشأن “الهولوكوست” إلزامية لطلبة المملكة المتحدة

لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتأكد من أن يدرس كل طفل في المملكة المتحدة المحرقة النازية (الهولوكوست)، وذلك من خلال جعلها موضوعا إلزاميا في المدارس.
ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء البريطاني القول، إن دراسة الهولوكوست ستصير “جزءا أساسيا وضروريا من هوية كل طالب”، وذلك في إطار مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بالحكومة البريطانية.
وأضاف أنه سيقاتل من أجل إعادة البلاد “من هاوية معاداة السامية”، مقارنا ذلك بتجربته في “تغيير” حزب العمال.
وجاءت الوعود التي قطعها ستارمر، على مأدبة عشاء لـ”صندوق تعليم الهولوكوست”، حيث تعهد أيضا بتخصيص مبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار)، لمشروع “دروس من معسكر اعتقال أوشفيتز” النازي.
(د ب أ)
ولماذا لا يتعهد بجعل الدروس حول النكبة الفلسطينية التي تسببت بها بريطانيا للشعب الفلسطيني إلزامية أيضاً؟ متى سوف يحاسب الشعب العربي هذا العدو البريطاني، الذي أثبت تاريخه بأنه أخبث ألد أعداء العرب؟ ألم يحن هذا الوقت ياحكامنا الذين أصبح فسادكم وخنوعكم وخيانتكم لحقوق الأمة العربية يزكم أنوفنا.
هؤلاء الحكام يا أخ علي لا يخجلون فقد طلقوا الحياء، لا يسمعون ولا يكترثون ولا يفهمون سوى لغة قوة الشارع والمواطن العربي. والمواطن بحاجة لأحزاب وقيادات ذات برنامج واضح تحركه وتقوده نحو تحقيق الديموقراطية والحرية والتطور .
هه ماذا عن الإبادة التي ترتكبها عصابة الإجرام الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ومنذ 1919 وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
يجب أيضا تدريس موضوع الهولوكوست و الإبادة الجماعية التي تنفذها اسرائيل و بريطانيا و امريكا و المانيا و فرنسا ضد الأطفال في غزة