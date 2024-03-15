رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إجراء انتخابات عامة في 2 مايو المقبل

لندن: استبعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إجراء انتخابات عامة في بريطانيا في الثاني من آيار/مايو، وذلك أثناء تصويت الناخبين في الانتخابات المحلية.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن سوناك كان قبل ذلك مترددا في الإدلاء بتصريحات محددة بشأن موعد الانتخابات العامة، مكتفيا بالقول إنه يفترض أنها ستجرى في النصف الثاني من هذا العام.

وفي مقابلة مع قناة “أي تي في نيوز” استبعد سوناك بشكل قاطع إجراء انتخابات عامة في 2 آيار/مايو المقبل.

وتابع: “في غضون عدة أسابيع، سنجري انتخابات لمفوضي الشرطة ومكافحة الجريمة والمجالس المحلية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد – إنها انتخابات مهمة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك انتخابات عامة في نفس اليوم، قال: “لن تكون هناك انتخابات في ذلك اليوم”.

ومن الممكن أن ينتظر سوناك حتى كانون الثاني/يناير 2025 لإجراء الانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن 2024 سيكون عام الانتخابات.

(د ب أ)