 رئيس الوزراء البريطاني يعترف بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية

لندن: اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك – من حزب المحافظين- بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلا لقد كانت “ليلة صعبة”، وإنه يتحمل “مسؤولية” ذلك.

وأضاف بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابيّة في ريتشموند بشمال إنكلترا أنّ “الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة (…) وأنا أتحمّل مسؤولية” هذه الهزيمة.

وقالت قناة آي.تي.في اليوم الجمعة إن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

(وكالات)