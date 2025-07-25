رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا للاعتراف بفلسطين

لندن: يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا من مجلس الوزراء والبرلمان ومن اسكتلندا للاعتراف بفلسطين، عقب قرار فرنسا الاعتراف بها بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بفلسطين خلال سبتمبر، بدأت دعوات لستارمر من الراغبين باتخاذ المملكة المتحدة قرارا مماثلا.

ووفقا لبلومبرغ، انتقدت وزيرة العدل شابانا محمود، ووزير الصحة ويس ستريتنغ، ووزير أيرلندا الشمالية هيلاري بن، ووزيرة الثقافة والإعلام والرياضة والشؤون الرقمية ليزا ناندي، ستارمر لعدم اعترافه بفلسطين.

ودعا الوزراء المذكورون ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي إلى الاعتراف بفلسطين فورا.

وبحسب سكاي نيوز، جددت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان، وإميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، دعوتهما للاعتراف بدولة فلسطين.

وشددت ثورنبيري على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين فورا، مضيفة بالقول: “يجب أن نكون أكثر جرأة. لا يمكننا انتظار الوقت المناسب، لأن تجاربنا تُثبت لنا أنه لا وجود للوقت المناسب”.

رسالة من نواب إلى الحكومة

بدورها، أعدت تشامبيون رسالة أيدها 125 نائبا من مختلف الأحزاب، تتضمن طلب الاعتراف بفلسطين وقدمتها إلى الحكومة.

وجاء في الرسالة: “سيكون اعتراف بريطانيا بفلسطين فعالا، بصفتها الدولة التي أصدرت وعد بلفور وحكمت فلسطين في الماضي”.

وأردفت الرسالة: “لقد دعمنا حل الدولتين منذ عام 1980، وقرارنا الاعتراف بفلسطين يتماشى مع هذا الموقف، ويفي بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الذي حكمناه في الماضي”.

من جانبه، قال إد دافي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، ثالث أكبر حزب في البرلمان، عبر منصة إكس، إن بريطانيا يجب أن تكون رائدة في قضية الاعتراف بفلسطين.

ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة والاضطلاع بدور قيادي في تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

وفي السياق/ حثت اسكتلندا المملكة المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفاد رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، عبر منصة إكس، أن على المملكة المتحدة أن تحذو حذو فرنسا وتعترف بفلسطين.

وأردف: “هذا هو المطلوب لتحقيق السلام. يجب أن يبدأ وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية فورا”.

والخميس، قال ماكرون: “وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين”.

وأضاف: “سأُعلن ذلك رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

(الأناضول)