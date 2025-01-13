رئيس الوزراء السلوفاكي يدعو زيلينسكي لزيارته لبحث أزمة الغاز الروسي

براتيسلافا: دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الإثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيارة براتيسلافا من أجل “التفاوض” حول “المناقشات التقنية الممكنة” لاستئناف نقل الغاز الروسي إلى بلاده عبر أوكرانيا.

وقال فيكو إنّ “هذا الاجتماع” الذي “من المفضّل أن يُعقد في أقرب وقت ممكن” من شأنه أن يخلق “ظروفا أوّلية جيّدة لإجراء نقاش مفتوح حول إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا” عبر أوكرانيا.

وسارع زيلينسكي إلى الردّ على الدعوة بمثلها، مقترحا على فيكو أن يزوره في كييف.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة (إكس) “حسنا، تعال إلى كييف يوم الجمعة”.

ولم يهدأ غضب رئيس الوزراء السلوفاكي منذ أن قطعت كييف في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري إمدادات الغاز الروسي التي تمر عبر أراضيها بعدما انتهت صلاحية العقد المبرم مع موسكو في آخر 2019، والذي استمر العمل به رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سافر رئيس الوزراء القومي المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى موسكو في محاولة منه لإيجاد حلّ لهذه القضية، في خطوة أغضبت زيلينسكي.

ومنذ عودته إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عزّز فيكو العلاقات مع الكرملين، وأوقف كلّ المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهدّد بقطع إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية والمعونات المقدّمة للاجئين الأوكرانيين.

وكان فيكو اقترح أيضا إجراء مفاوضات سلام بين كييف وموسكو، ما عاد عليه باتهامات أوكرانية بأنّه يسوّق للسياسة الروسية القائلة إنّ الحرب في أوكرانيا لن تتوقف إلا وفقا لشروط الكرملين.

(أ ف ب)