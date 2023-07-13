رئيس الوزراء: الشركات الروسية ستقرر خفض الإنتاج أو الصادرات بنفسها

موسكو: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله اليوم الخميس، إن الشركات الروسية ستقرر لنفسها إذا ما كانت ستخفض إنتاج النفط أو صادراته في أغسطس آب، لكن مهمة روسيا هي خفض الإمدادات للأسواق العالمية.

وقالت روسيا إنها ستخفض صادرات النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، لكن لم توضح كيفية القيام بذلك. وظهرت أيضا علامات متضاربة حول إذا ما كانت روسيا ستخفض نفس إنتاجها النفطي بنفس القدر.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله “ستقرر الشركات لنفسها كيفية تصرفها، سواء فيما يتعلق بتخفيض الصادرات أو تخفيض الإنتاج. لكن بشكل عام، المهمة هي تقليل الإمدادات إلى الأسواق العالمية”.

وكانت روسيا في السابق بتقليص إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي تقريبا، بدءا من مارس آذار حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف نوفاك أن روسيا تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن أو ما يعادل 10.3 مليون برميل يوميا.

(رويترز)