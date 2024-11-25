رئيس الوزراء العراقي: الحكومة وضعت الأسس للتحول الرقمي- (تدوينة)

بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة وضعت الأسس للتحول الرقمي في أكثر من مسار، موضحا قدرة العراق على تطوير هذا الملف.

وذكر بيان لمكتبه الأحد، نشرته صحيفة “الصباح” العراقية، الاثنين، أن “رئيس الوزراء، استقبل الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، وجرى خلال اللقاء التباحث في مضي العراق بمجال التحول الرقمي، ضمن استراتيجية شاملة للأعمال الرقمية والذكاء الاصطناعي، تنسجم مع طموحات الحكومة والمتطلبات الدولية المتنامية في هذا المجال”.

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن “الحكومة وضعت الأسس للتحول الرقمي، وعملت على هذا الملف في أكثر من مسار وضمنته الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وما يتعلق بالدفع الإلكتروني”، موضحا “قدرة العراق على تطوير هذا القطاع، وتحقيق انتقالة نوعية فيه، فضلا عن الانفتاح للتعاون مع المنظمة في إيجاد مشاريع تخدم العراق والمنطقة، في إطار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

ومن جانبها، أشادت اليحيى، بتطور العراق في المجال الرقمي، والنقلة النوعية الجارية، بما يهيئ لخلق بيئة ملائمة لجملة من المشاريع التي تنوي المنظمة تنفيذها داخل العراق، مؤكدة جهوزية المنظمة في الدخول بمشاريع تخدم خطط الحكومة في التحول الرقمي، وفيها فائدة حقيقية للموارد البشرية التي يمتلكها العراق، والإفادة من الموارد المادية المتوفرة، والرغبة والاستعداد العاليين.

(د ب أ)